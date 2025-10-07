AIで“キーマン”を動かす「キーマンミート」、テスト導入企業においてアポ獲得率4倍に増加、導入企業募集を加速。

株式会社ディーノ

株式会社ディーノは、B2B営業における"キーマン"との接点獲得に特化した商談生成ツール「キーマンミート（Keyman Meet）」のクローズド提供において、導入済企業でアポイント獲得率が約4倍に改善した事例が確認できたことを発表します。これを受け、導入支援枠を拡大し、対象業界を順次広げてまいります。

キーマンミートは以下の3つの機能を中核に構成された、営業成果に直結する“商談創出インフラ”です：

１.ターゲットリストの自動生成：業界・役職・企業属性に基づく高精度のキーマン抽出

２.One to Oneのメッセージ生成：相手に応じた最適化されたアプローチ文面を瞬時に作成

３.マルチチャネル対応：メール／SNS／フォーム投稿／手紙など複数チャネルで自動接触

従来の営業代行やリスト提供とは異なり、属人的でない「再現可能な営業オペレーションの仕組み化」を実現することを目的としています。

現在、スタートアップ／SaaS企業を中心に、限定数社との検証・共創を進行中。今後もユーザーと共に機能開発を進め、2025年中のβ版公開を目指します。

