【10/22・23開催｜無料】旧来型の採用は限界！ Z世代を惹きつける「新しい候補者体験」3大メソッド、４ＸがZ世代の心を掴む『攻めの採用ブランディング』について設計のポイントをご紹介

ブランドと社会をつなぐ伴走型コミュニケーションカンパニーとして、戦略設計からWeb、SNS、動画などコンテンツにまつわるあらゆる施策を提供する株式会社４Ｘ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：家口 寛、以下「４Ｘ」）は、10月22日（水）14時～開催のウェビナー「旧来型の採用は限界！ Z世代を惹きつける『新しい候補者体験』3大メソッド」へ登壇いたします。

なお、当ウェビナーは10月23日（木）12時～も録画配信をさせていただきます。

▼ウェビナーの詳細・お申し込みはこちら

https://attendee.bizibl.tv/sessions/se82zy5nMDvB?s=g13l018rg4o&utm_campaign=4X(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se82zy5nMDvB?s=g13l018rg4o&utm_campaign=4X)

■ウェビナー概要

「採用広報をしても、学生の心に刺さらない」

「SNSは活用しているのに、母集団形成にうまくつながらない」

「説明会や面接に工数がかかり、学生フォローまで手が回らない」

こうした声は、規模を問わず多くの人事担当者から聞かれます。

採用活動が早期化・長期化する今こそ、“候補者中心の採用体験”への転換が求められています。

本ウェビナーでは、Z世代を惹きつける「新しい候補者体験」を実現するための3つのメソッド を、各分野の専門家が徹底解説します。

・株式会社４Ｘ

Z世代の心を掴む『攻めの採用ブランディング』について認知→共感→選択のリクルートジャーニー設計のポイントをご紹介。

・株式会社BESW

TikTok等のSNSを実際に母集団形成に結びつけた成功事例と運用のコツを公開。

・MIL株式会社

学生に選ばれるインタラクティブな説明会の設計方法や、承諾率改善につながった実際の活用プロセスを解説。

採用戦略から母集団形成、会社説明会改善のヒントまで、明日からの採用活動に取り入れられるヒントを体系的に学んでいただけます。

＜こんな課題をお持ちの方におすすめです＞

・学生を惹きつける採用手法を知りたい

・SNSを活用した採用活動を検討している

・会社説明会の設計方法を改善したい

・母集団形成・内定承諾・定着などに課題を感じている

ウェビナー名：

旧来型の採用は限界！ Z世代を惹きつける「新しい候補者体験」3大メソッド

開催日時：

2025年10月22日（水）14:00 - 15:00（ライブ配信）

2025年10月23日（木）12:00 - 13:00（録画配信）

■４Ｘの採用ブランディング関連サービス

４Ｘでは、800社以上のコンテンツマーケティング支援実績に基づく豊富なノウハウを活かし、戦略設計からInstagram・YouTube・TikTokなどのSNS活用、採用サイト制作・運用、動画制作などまで幅広いソリューションを通じて、企業の採用ブランディングの強化をサポートしています。

▼統合型採用ブランディングサービス「ハックツforHR」

採用ブランディング戦略設計から、Instagram・YouTube・TikTokなどのSNS活用、採用サイト制作・運用、採用動画制作などまで幅広いソリューションを通じて、企業の採用ブランディングの強化をサポートします。

詳細はこちら：https://form.k3r.jp/somewrite/recruitmentbranding_hrsd

▼SNS採用ブランディング

Instagram・YouTube・TikTokなどのSNSを活用し、求職者に響くコンテンツ設計と発信を通じて、企業の採用ブランディングの強化をサポートします。

詳細はこちら：https://form.k3r.jp/somewrite/hr_service_materials

▼SNS特化型 採用動画制作支援サービス

企業認知、母集団形成、ミスマッチ等の採用課題を解決。“自社に合った人材”を採用する、求職者との出会いと定着を狙いとしたSNS動画の制作サービスです。

詳細はこちら：https://form.k3r.jp/somewrite/snsvideo_hrsd

その他、ご要望や課題に応じて柔軟にサポートいたします。採用ブランディングに関して課題をお持ちの企業様はぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら：https://form.k3r.jp/somewrite/contact

■４Ｘについて

４Ｘは、ブランドと社会をつなぐ伴走型コミュニケーションカンパニーとして、顧客の課題に寄り添い、多様化する顧客ニーズに対して、最適なソリューションを提供します。

また、ブランド戦略支援、記事広告、動画制作、広告制作、マーケティング支援（デジタル・オフライン）、イベント支援、ウェブメディア運営、イベント企画・運営などといった多様な専門性を結集し、成果につながる実践的な支援をいたします。

【会社概要】

社名：株式会社４Ｘ

所在地：東京都千代田区神田神保町2-2 ミレーネ神保町ビル5階

コーポレートサイト：https://4x-corp.com

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社４Ｘ

Mail：contact@4x-corp.com




