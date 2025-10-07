-ヘイトスピーチを許さない！- 泉南市議会議員添田詩織氏に対する役員の訴訟の判決期日の報告会を10月24日に開催
株式会社TryHard Japan(大阪市中央区)の取締役である李香代氏は、泉南市議会議員・添田詩織氏を
被告として損害賠償訴訟を提起し、2025年10月24日(金)14時00分から大阪地方裁判所において判決
言渡しを迎えます。また、直後の10月24日（金）14時30分頃より李香代氏、田中 俊弁護士（原告訴訟代理人・弁護団長）らが登壇して、大阪弁護士会館にて報告会を開催します。報道機関の皆さまにおかれましては、ぜひ関心を寄せていただき、記者会見にご参加いただきますようお願い申し上げます。
【1、 判決期日の日程・場所】
（1）日時 2025年10月24日（金）14時00分～
（2）法廷 大阪地方裁判所 1006号法廷
(3) 内容 判決言渡し
【2、訴訟の当事者】
（1）原告
名称 李 香代 氏
就業先 株式会社TryHard Japan 大阪市中央区久太郎町2-5-19トライハードビル
（2）被告
名称 泉南市議会議員 添田 詩織 氏
【３、入廷行動および判決言渡し結果速報】
場所：大阪地方裁判所正面入り口付近
時間：（入廷行動）13時45分頃を予定
（結果速報）14時15分頃を予定
参加者：李香代氏、株式会社TryHard Japan職員、弁護団 など
記者の皆様に写真撮影をお願いいたします。
【４、報告会について】
日時：2025年10月24日（金）14時30分頃
場所： 大阪弁護士会館（大阪府大阪市北区西天満1丁目12－5）11階1109室
出席者：株式会社TryHard Japan 取締役 李 香代氏
エヴィス法律会計事務所 弁護士 田中 俊（原告訴訟代理人 弁護団長）
弁護士法人・響 代表弁護士 西川 研一（原告訴訟代理人 弁護団副団長）
【お問い合わせ先(弁護団)】
弁護士法人・響 大阪オフィス 弁護士 藤田圭介
ＴＥＬ 06-6208-2341
ＦＡＸ 06-6208-2342
Ｅmail k.fujita@hibiki-law.or.jp
【株式会社TryHard Japan】
イベントの企画・制作をはじめ、ナイトクラブのプロデュース業、会場施設管理など、エンタテインメントにまつわる事業を幅広く展開。自主興行に留まらず、全国各地の企業・自治体と協業し、地方創生やナイトカルチャー創出にも力を入れております。
URL http://tryhard.me