「認知症治療の最前線。パラダイムシフトの鍵は『検査』にあった」シスメックスがNewsPicksタイアップ記事を公開

シスメックス株式会社（本社：神戸市、代表取締役社長：浅野 薫）は、NewsPicksタイアップ記事「認知症治療の最前線。パラダイムシフトの鍵は『検査』にあった」を、コーポレートサイトのストーリーに公開しました※。

これまで医療における検査の役割は、「病気を見つける」ことだと考えられてきました。しかし検査は飛躍的に進化し、その役割はいまや「最適な治療につなげる」ことや「治療の効果を最大化させる」ことにまで広がっています。

アメリカのマウントサイナイ大学病院の医師 山田悠史氏と、シスメックスで技術戦略本部長を務める岩永茂樹との対談を通じて、医療のパラダイムシフトを牽引する検査の進化や、認知症治療を変える検査の新常識について読み解きます。



※NewsPicks Brand Designにて取材・掲載された記事を当社が許諾を得て公開

記事の主な内容

マウントサイナイ大学病院 米国内科専門医 山田 悠史シスメックス株式会社 技術戦略本部長 岩永 茂樹- 検査はポジティブに活用できる―「検査して病気を見つける」という治療の第一歩に、変化が起きている- 血液でアルツハイマー病を診断できる時代に―血液検査で脳内のアミロイドβを測定―難易度の高い検査について、どのような過程を経て実用化に至ったか- 検査の進化が、医療のパラダイムシフトを牽引―医療現場の常識を変える「検査」。今後の可能性はどのように広がっていくか▶全文を読む :https://www.sysmex.co.jp/stories/dementia-diagnosis-paradigm-shift.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=dementia_np

（参考）アルツハイマー病の進行と脳内の変化

認知症の原因疾患のうち60～70%を占める「アルツハイマー病」では、症状が現れる20年以上前から、脳内に「アミロイドβ（Aβ）」と呼ばれるたんぱく質が蓄積し、徐々に神経細胞を破壊すると言われています。一度死滅した神経細胞は元に戻すことが難しいため、認知症を発症するより前の段階で、脳内の原因物質の蓄積を捉え、早期に適切な診断・治療につなげることが重要です。近年、原因物質の蓄積を阻害することで進行を抑制する画期的な治療薬開発も進展しており、早期発見の重要性がさらに高まっています。

