株式会社ヘンリー『病院DX カンファレンス2025』を大阪にて開催

株式会社ヘンリー

ビジネスを通じて持続的な社会課題の解決を目指し、クラウド型電子カルテ・レセコンシステム「Henry」を提供する株式会社ヘンリーは、2025年11月7日（金）に大阪市内にて、「Henry」導入病院関係者その他ヘンリーが招待する地域医療や医療政策の関係者を対象とした『病院DX カンファレンス2025』を開催いたします。本イベントは、医療の現場で課題解決に取り組む様々な立場の方々が一堂に会し、越境的な対話を通じて「理想の地域医療像」を語り合い、「Henry」の活用による病院DXの実現に向けた確信を深め、社会全体へ普及・伝播していくきっかけを創出することを目的としています。

開催の背景と目的

当社は、「社会課題を解決しつづけ、より良い世界をつくる」を企業理念に掲げ、まず世界で最初に超高齢化社会を迎える日本において、持続可能な社会保障の仕組みづくりを目指しています。

本イベントは、その理念を具現化する取り組みの一つとして開催します。医療に関わる様々な立場の方々が越境して語り合うことで、地域医療における理想の姿を共有し、「Henry」を軸とした取り組みに確信を深めていただくことを目的としています。さらに、こうした知見やネットワークを広く社会へ伝播させることで、日本の医療が直面する社会課題の解決に貢献してまいります。

【イベント概要】

今後の展開

- 名称：病院DXカンファレンス2025- 日時：2025年11月7日（金）17:30～20:30（開場 16:45）- 会場：リーガロイヤルホテル大阪- 対象：「Henry」導入医療機関を中心とした病院関係者（経営層、情報システム部門、医事・看護部門など） 及びヘンリーが招待する地域医療や医療政策の関係者- URL：https://lp.henry-app.jp/seminar/conference_2025

本イベントを皮切りに、全国の地域医療に関わる多様なステークホルダーとの対話・共創をさらに拡大していきます。また、「Henry」を通じて得られた知見や事例を社会全体へ還元し、日本が抱える医療・社会保障課題の持続可能な解決につなげてまいります。

クラウド型電子カルテ・レセコンシステム

「Henry」について現代的でシンプルな使いやすさを実現するクラウド型の電子カルテです。日常で利用される様々なシステムが、使いやすくコストが低いクラウドに移行している中、病院向けのシステムは診療報酬制度や病院業務の複雑性からクラウド化が進んでいません。30年以上新たなシステムが生まれていなかった中で、ゼロから業務を再設計し、病院向けとしては唯一のクラウドネイティブな電子カルテを開発・提供しています。（https://lp.henry-app.jp/）

会社概要

私たちは、「社会課題を解決しつづけ、より良い世界をつくる」を企業理念に、人類にとって困難な社会課題に向き合い、解決しつづけます。そして、大きな課題を解決したことを示す中間ゴールとしてノーベル平和賞受賞を設定しています。まず、世界で最初に超高齢化社会を迎える日本の状況に着目し、持続可能な社会保障の仕組みをつくります。

- 社名：株式会社ヘンリー- 代表：逆瀬川 光人- 設立：2018年5月- 事業内容：クラウド型電子カルテ・レセコンシステム「Henry」の開発・販売、およびコンサルティング事業- URL：https://henry.jp/