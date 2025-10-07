株式会社サクシード（証券コード：9256）　株式会社unicoの全株式取得による完全子会社化に関するお知らせ

株式会社サクシード

株式会社サクシード（本社：東京都新宿区、代表取締役：高木 毅、以下「当社」）は、2025年10月7日、放課後等デイサービス施設等を運営する株式会社unico（本社：福岡県福岡市、代表取締役：濱田諒、以下「unico社」）の全株式を取得し、完全子会社化することを決議しましたので下記の通りお知らせいたします。

1．買収の背景と目的

当社は「教育と福祉の社会課題を解決し、より良い未来を創造する」をミッションに、教育・福祉分野での人材サービス・教育サービスを中心とした事業を展開してまいりました。一方、unico社は児童発達支援・放課後等デイサービスを運営し、発達障がいのある子どもたちとその家族を支える地域密着型のサービスを提供し、利用者から高い評価を得ています。

日本では少子化が進む一方で、発達障がい児の数は増加傾向にあり、こども家庭庁の調査によると、令和4年度の児童発達支援施設利用者は15.1万人（平成24年度比3.2倍）、放課後等デイサービス利用者は30.6万人（同5.7倍）に急増しています。一方、施設運営に不可欠な児童発達支援管理責任者（児発管）などの専門人材の不足は深刻な課題となっています。

今回の株式取得により、当社人材サービスの持つ人材採用力と、unico社が培ってきた児童発達支援・放課後等デイサービス施設の運営ノウハウとを掛け合わせることにより事業成長スピードを加速してまいります。

2．成長ストーリー

・人材供給×施設運営ノウハウによる出店加速

当社が持つ福祉領域の専門人材ネットワークと、unico社の施設運営ノウハウを融合。慢性的な課題である児発管・支援員の確保を強化し、質の高い支援体制を維持しながら施設数の拡大を加速します。

・全国的なサービス展開を推進

福岡県を中心に運営してきたunico社の事業モデルを全国へ拡大してまいります。当社の採用力を活かし、これまでにunico社が確立したオペレーションを水平展開することで、全国展開を目指します。

・社会的課題解決と中長期的な企業価値向上を両立

少子化・障がい児支援の社会ニーズ増大というトレンドを背景に、持続的な事業成長を実現し、教育・福祉分野での存在感を高めるとともに、安定的な収益基盤を構築してまいります。

3．今後の取り組み

・人材採用・育成プラットフォームの確立

当社の採用力を活用した、専門人材の安定供給と、育成ノウハウの確立により、競合他社に対して有利な事業展開を目指します。

・地域に根ざした事業拡大

unico社の地域密着型運営モデルを活かしつつ、都市部・地方双方で新規開設を推進。全国レベルでの支援ネットワークを構築してまいります。

4．代表コメント

株式会社サクシード 代表取締役 高木 毅

「このたびの株式取得は、当社の人材サービスとunico社の福祉サービスを融合し、成長と社会的価値を同時に最大化するための重要な一歩です。私たちは、教育・福祉の分野で日本の未来を支える企業を目指してまいります。」

株式会社unico 代表取締役 濱田 諒

「このたびの株式取得は、事業的なシナジーはもちろんのこと、人を大切にし誠実に向き合う企業文化や教育・福祉領域における志までをも共有できると確信しております。

今後は教育・福祉の垣根を越えたより広く大きな社会課題の解決に挑戦し、さらに多くの子どもたちとご家族に充実したサービスと未来を届けてまいります。」

株式会社サクシード 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21772/table/117_1_7fd7c219a4cd3c18edf152a62a08f247.jpg?v=202510080556 ]

株式会社unico 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21772/table/117_2_a8765712f4c374c5b2fb7822ae172572.jpg?v=202510080556 ]