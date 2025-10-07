菊地雄介（マルバ水戸FC）が週間MVPに！第11節｜2025年10月3日～10月5日 週間ベスト5【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン2】
一般社団法人日本フットサルトップリーグ
10月3日（金）～10月5日（日）に実施したメットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン2 第11節におけるベスト5をお知らせいたします。
■週間ベスト5（2025年10月3日～10月5日）
＜MVP｜FP＞
菊地雄介（マルバ水戸FC）
＜FP＞
峰嶋歩夢（リガーレヴィア葛飾）
伊藤凱（ミラクルスマイル新居浜）
宮原勇哉（エスポラーダ北海道）
＜GK＞
菅野拓海（ヴォスクオーレ仙台）
※選考協力：SAL（@sal_japan）
