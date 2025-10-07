WHDC アクロディア株式会社 カプセルトイ事業部を始動🐾保護猫への想いを、かわいいカタチで届けるSUIMIN ×「笑にゃん日和」のコラボグッズが登場～売上の一部を「さくらねこ TNR」支援へ寄付～

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社（本社︓東京都新宿区、執行役員社長 CEO︓ 亀田 信吾、以下「ワイハウ社」という）は、１００％子会社のWHDC アクロディア株式会社（以下、アクロディア）が事業拡大に向けて「カプセルトイ事業部」を立ち上げたことをお知らせいたします。

これまでアクロディアは、保護猫支援をテーマとする「笑にゃん日和」および、ワイハウ社が2024 年９月に子会社化した株式会社ドリームプラネット（以下、ドリームプラネット）と共同で推進中のプロジェクト 「Catchu The Future」など通じて、エンターテインメントと社会貢献を融合させた事業を進めてきました。

ドリームプラネットは、ワイハウグループのエンタメ事業を担う会社です。大手外食チェーン店様をはじめ、さまざまな業種・業態に向けてラウンドビジネスを展開し、全国の店舗をラウンダーが巡回してカプセルトイの販売（商品補充や提案を含む）を行っております。

この取り組みの持続性と成長性を強化するため、「カプセルトイ事業部」を立ち上げ、オリジナルキャラクターや、人気クリエイター、コンテンツ等とコラボレーションしたグッズの企画や販売など、エンターテインメントと社会貢献を融合させた新しいカプセルトイを企画と販売を開始いたします。

「保護猫の魅力 × 社会貢献」をもっと身近に

本事業部の第一弾は、猫をモチーフにした作品を中心に活躍する刺繍作家・グッズクリエイターの SUIMINさんと「笑にゃん日和」のコラボレーション商品です。1 アイテムの販売につき 100 円が「公益財団法人どうぶつ基金」の「さくらねこTNR（TNR 先行型地域猫活動）」の支援に充てられます。

「笑にゃん日和」は、保護猫たちの個性やかわいらしさ、共に生きる尊さを、“やさしく・たのしく・かわいく”伝えていくことを目指す応援プロジェクトです。

その先にある大きな目標は、「不幸な猫をこの社会からなくすこと」。そのためには、今いる保護猫たちを支えると同時に、これ以上不幸な猫を生まない仕組みの実現も不可⽋です。今回の取り組みは、その両面を応援する“アクションの第一歩”として企画されました。

描き下ろし「保護猫 × 四季」の世界

本アイテムは、「保護猫」と「四季」をテーマにしたオリジナルイラストを使用し、季節の彩りや優しさを感じられる、あたたかみのあるデザインに仕上がっています。SUIMINさんならではのユーモアと温かみを兼ね備えたタッチが、アクセサリーの中に表現されています。

🐈 商品概要

・商品名︓「笑にゃん日和 × SUIMIN うごく！︖運ぶねこキーホルダー」（全５種 ランダム封入）

・発売日︓2025 年 10 月中旬より順次展開

・価格︓1 回 500 円（税込）

・内容︓ついに動き出しちゃった運ぶねこ！一緒に歩いてお出かけする⼆ャ。

・商品名︓「笑にゃん日和 × SUIMIN 運ぶねこリバーシブルキーホルダー」（全５種 ランダム封入）

・発売日︓2025 年 10 月中旬より順次展開

・価格︓1 回 500 円（税込）

・内容︓秋の美味しいものを運ぶねこ！ラミアクリル仕上げで両面を楽しめるニャ。

「さくらねこTNR（TNR 先行型地域猫活動）」とは︖

「さくらねこTNR」とは、公益財団法人どうぶつ基金が推進する、不幸な命をこれ以上生まないためのTNR 先行型地域猫活動のことです。

不妊去勢手術（Trap＝捕獲／Neuter＝不妊手術／Return＝元の場所に戻す）を行った猫の⽿先に桜の花びらのようなカットを施し、再び地域に戻すことで、新たな繁殖を防ぎつつ、地域と猫の共生を目指す取り組みです。

【SUIMINさん】

猫をこよなく愛する刺繍作家・グッズクリエイター。

「運ぶねこ」など、ちょっととぼけた仕草やユーモラスな表情をモチーフにした作品で人気を集める。

そこに描かれる猫たちは、なぜかクスッと笑えてユニーク、でもどこかじんわり温かく懐かしい作風が魅力。

SUIMIN 公式アカウント

・https://suimin.info

・Instagram→ https://www.instagram.com/suimin.stagram/

・X(旧 Twitter)→ https://x.com/suimin_tter

【WHDC アクロディア株式会社】

所在地︓東京都新宿区愛住町 22 第３山田ビル

設立︓2023 年 6 月 30 日

代表者︓代表取締役社長 窪田 圭一

事業内容︓スマートフォン向けのサービス・ソリューションの提供、その他

URL: https://acrodea.co.jp 笑にゃん日和︓

URL: https://niconyanbiyori.net

X(旧 Twitter): https://x.com/niconyanbiyori

【株式会社ドリームプラネット】

所在地︓埼⽟県鶴ヶ島市藤金 174

設立︓2005 年 11 月29 日

代表者︓代表取締役社長 宮村 正人

事業内容︓キャラクター製品の製造・卸、外食産業等へのルート販売・卸

URL: https://www.dreamplanet.co.jp/

【THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社】

所在地︓東京都新宿区愛住町 22 第３山田ビル

設立︓2004 年 7 月 上場︓2006 年 10 月 東証スタンダード（3823）

代表者︓執行役員社長 亀田 信吾

事業内容︓傘下企業の経営・管理

URL: https://twhdc.co.jp