【新規出店】工具専門リユース店「アクトツール(R)藤沢店」が2025年10月13日にオープンします！直営店としては15店舗目

株式会社アクト

全国に工具専門リユースショップを展開する株式会社アクト(本社：東京都豊島区、代表取締役：伊藤啓介、以下：弊社)は、2025年10月13日(月)に「アクトツール(R)藤沢店(所在地：神奈川県藤沢市、以下：藤沢店)」を直営店として出店いたします。

10月10日・11日・12日の3日間は、プレオープン期間として先行買取を実施いたします。

弊社では、埼玉県内で10店舗を展開し、地域密着型のドミナント戦略を進めてまいりました。

藤沢店は、神奈川県では2店舗目となりますが、近年リユース市場が活発な湘南・藤沢エリアにおいて、新たな顧客獲得と認知拡大を目指し、出店を決定いたしました。

※プレオープン期間の買取は、200Vの工具につきまして、動作確認が行えないため現状品での買取となります。

アクトツール藤沢店 外観

弊社は、1992年に中古工具の取り扱いを開始し、2010年には工具専門のリユースショップとして初の店舗を出店いたしました。以来、工具専門のリユース業界のパイオニアとして、多くのお客様に愛されるブランドを築いてまいりました。藤沢店のオープンにより、神奈川県内のお客様に対して、さらに充実した商品ラインナップとサービスを提供し、地域ニーズに応えてまいります。

・アクトツール(R)藤沢店概要

〒252-0813

神奈川県藤沢市亀井野3丁目28-5

TEL：0466-54-8330

営業時間：10:00~20:00、日祝10:00~20:00

定休日：水曜日、年末年始

・今後の展開

今後もアクトツール(R)では、関東エリアを中心に直営店の出店を進めてまいります。

現在は、西東京エリアや千葉県内での出店を検討しており、さらには買取特化型の工具専門店や、ホームセンター・金物屋との協業による展開など、さまざまな形での新規出店計画が進行中です。

誓われなくなった工具は、多くの場合そのまま廃棄されてしまいますが、当店のような工具リユース専門店では、そうした工具を買い取り、丁寧にメンテナンスを施して、再び使用可能な状態にして販売しています。

資源を無駄にせず再活用することで、廃棄物削減に貢献し、SDGsの達成にも寄与しています。

工具のリユースは、新品よりもお手ごろな価格で購入できるだけでなく、環境負荷の削減にもつながります。

限りある資源を大切に使い続けるという観点から、持続可能な社会の実現に向けた重要な取り組みの一つです。

藤沢店のオープンにより、神奈川県内のお客様に向けて、これまで以上に幅広い商品ラインナップとサービスをお届けし、地域のニーズにより一層お応えしてまいります。

・株式会社アクトについて

2010年より工具専門のリユースショップ「アクトツール(R)」を開発、関東を中心に22店舗の工具専門店を展開中です。

次に使用するお客様へ安心・安全なリユース品をお届けするため、扱っている中古品に関してはすべての商品において点検・クリーニング・メンテナンスを実施しています。

取り扱い商品の内訳は、建築用の電動工具やエア工具を中心に30年以上の蓄積データを根拠に、適切な相場価格で電動工具の買取・販売を行っています。

中古工具については十分に整備された商品を提供し、万が一の賠償保険にも加入することで安心・安全なサービスを提供しています。

アクトツール(R)では、2025年で創業50周年を迎えることができました。

年間1万人以上、これまでに100万点以上の工具をお客様から買い取らせていただいています。

蓄積されたノウハウで今後も高価買取を実現し、高品質なリユース工具を提供します。

・株式会社アクト 概要

代 表 者 ：代表取締役社長 伊藤啓介

創 業：1975年

設 立：1991年

本社所在地 ：東京都豊島区池袋２丁目４０－１２ 西池袋第一生命ビル5階

資 本 金 ：10,000,000円

事業内容 ：工具専門リユースショップの運営

公式サイト ：https://actool.jp/（工具通販サイト）

：https://act-kougu.com/（工具買取サイト）

：https://act-corp.co.jp/（企業サイト）

Xアカウント ：@actool_jp

Instagram ：@actool_official

TikTok ：@actool