メリタ　流速コーヒーフィルターがSCAJ2025 ニュープロダクツアワード グッドプロダクト賞(一般投票部門)受賞

ペーパードリップシステムを世界で初めて考案したドイツのコーヒー専業ブランド メリタの日本法人メリタジャパン株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：服部雅能、www.Melitta.co.jp(https://www.melitta.co.jp/)、以下「メリタ」）が、2025年8月に発売した「流速コーヒーフィルター」でSCAJ2025 NEW PRODUCTS AWARD Good Product賞(一般投票部門)を受賞いたしました。

「流速コーヒーフィルター」は、ハンドドリップでの抽出時の流速を手元のレバー操作で自在にコントロールできる、レシピの自由度と再現性を両立させたまったく新しいコーヒーフィルター。おいしいコーヒーを淹れられることに長年こだわってきたメリタが抽出時の「流速」に着目し、コーヒーをさらにおいしく、誰でも、簡単に楽しめるように、世界トップレベルのバリスタ・BARISTA MAP Coffee Roasters(https://www.instagram.com/baristamap.coffee_osaka/)の深山晋作氏(https://www.instagram.com/shinsaku_samurai/)と約2年かけて共同開発した製品です。

BARISTA MAP Coffee Roasters 伊藤恵未バリスタが流速コーヒーフィルターでジャパン ブリューワーズ カップ (JBrC) 2025に挑み、ファイナリスト 3位入賞。

BARISTA MAP Coffee Roasters 深山晋作バリスタ（左）と伊藤恵未バリスタ（右）

日本スペシャルティコーヒー協会主催のジャパン ブリューワーズ カップ（JBrC）は、コーヒー抽出の技術・表現力を競う国内最高峰の競技会。基本的に「手動」の器具の使用が定められる大会において、伊藤バリスタはメリタの「流速コーヒーフィルター」で挑み、全国から選出されたトップバリスタの中で3位に輝きました。

全国の有名バリスタが自店のコーヒー豆を最もおいしく抽出するためのオリジナル「流速レシピ」を開発

BARISTA MAP Coffee Roasters深山バリスタ、伊藤バリスタをはじめ、JBrC2025優勝のSAZA COFFEE飯高亘バリスタや、Unir山本知子ヘッドバリスタ、JBrC2025ファイナリスト井上暁文バリスタ、COFFEE COUNTY森 崇顕焙煎士など、豪華な方々に流速コーヒーフィルターを使用したレシピを開発していただき、全国のコーヒーラバーに向けて流速コーヒーフィルターを存分にお楽しみいただけるようご紹介しております。

流速レシピはこちら :https://www.melitta.co.jp/enjoyment/how_to/ryusoku_recipe/

「流速コーヒーフィルター」特集ページ公開中。

特集ページはこちら :https://www.melitta.co.jp/ryusokucoffeefilter/

共同開発者 BARISTA MAP Coffee Roasters 深山晋作氏による「流速コーヒーフィルター」解説動画も公開中。

解説動画はこちら :https://youtu.be/vULys4c3tHc

「流速コーヒーフィルター」は現在販売中。一部コーヒーロースター、コーヒーショップおよび、メリタ公式オンラインストア(楽天市場店、Amazon店、Yahoo！ショッピング店)でも販売中です。

＜製品概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55617/table/36_1_1bc06b0573c5256da632ca85d2d4a7a5.jpg?v=202510071025 ]

＜メリタジャパンについて＞

「コーヒーを淹れる」が、みんなの「うれしい」に。

今から100年以上前の1908年にドイツのドレスデンで生まれたメリタ社は、世界で初めて「ペーパードリップシステム」を発明したコーヒー専業ブランドです。いまでは当たり前のペーパーでコーヒーを抽出する方法は、「家族にもっとおいしいコーヒーを淹れてあげたい」という女性創業者メリタ・ベンツの思いから生まれたものです。当時は挽いたコーヒー豆をお湯に浸して抽出するのが一般的でしたが、メリタ婦人はその常識を覆し、ペーパーで濾過してコーヒーを楽しむ方法を世界で初めて考案したのです。以来メリタ社は、1つ穴方式の独自フィルターや特許技術を使ったフィルターペーパー、全自動コーヒーマシンなど、ひとりでも多くの人が手軽においしいコーヒーを楽しめるようなイノベーションを起こし続けてきました。

メリタジャパンでは、【「コーヒーを淹れる」が、みんなの「うれしい」に。】の実現を目指しています。原点にあったメリタ婦人の思い、「おいしいコーヒーを淹れたい」「喜んでもらいたい」「喜んでもらえるとうれしい」に立ち返り、これからも、コーヒーを淹れる方、提供される方、そしてそのコーヒーを飲み、おいしい！と喜ぶ方、そこにいるすべての方にとって「うれしい」につながる、製品・サービスを展開してまいります

＜メリタジャパン株式会社 概要＞

代表者 ： 代表取締役社長 服部雅能

所在地 ： 東京都江東区亀戸2丁目26番10号 立花亀戸ビル6階

設 立： 1908年（メリタジャパン：1974年）

従業員数 （グローバル）：5,849名 ※2020年現在

