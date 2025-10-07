「冬に稼げない」は、もう言い訳にしない。YouTube集客で全国30店舗へ急拡大した外構FC「ノエル」が、福島以北エリア限定で加盟金10万円引きの支援策を開始

株式会社ノエル

外構・エクステリアの設計施工及びフランチャイズ本部事業を展開する株式会社ノエル（所在地：愛知県一宮市、代表取締役：三輪禎希）は、かねてより問い合わせがありながらも対応できていなかった雪国エリアの市場開拓を本格化します。

その第一弾として、福島県以北のエリアにおける新規加盟店に対し、加盟枠が埋まるまで加盟金を永続的に10%オフとする特別支援策を開始することを発表します。

冬季の売上減という構造的課題を、高単価・高利益率のビジネスモデルで解決し、雪国の外構事業者の経営安定化を目指します。

【雪が降り始めると、事業の時計も止まる。それが雪国の“常識”だった】

毎年、冬が訪れるたびに、多くの経営者が空を見上げてため息をつく。

雪国の建設・外構業界において、降雪は事業活動の停滞を意味するものでした。現場は動かず、売上は立たない。春の雪解けをただひたすらに待つしかない。

この数ヶ月間の収益の空白を、他のシーズンの利益でどうにか埋め合わせるという自転車操業的な経営は、決して珍しい話ではありません。

「雪で隠れてしまうのだから、外構に凝っても意味がない」

そんな顧客心理も、この業界の成長を阻む大きな壁となってきました。

デザイン性の高い提案よりも、最低限の機能と価格が重視され、結果として低単価な仕事に忙殺される。事業を拡大したくても、そのための原資も、新たな活路を見出すための情報も、都市部に比べて圧倒的に少ないのが現実です。

しかし、もし、その「常識」が、単なる思い込みだとしたらどうでしょうか。

もし、冬の売上減を補って余りある高収益を、夏から秋にかけて安定的に生み出す方法があるとしたら。

もし、雪国の顧客自身が「高くても良いから、あなたにお願いしたい」と、熱意を持って問い合わせをしてくる集客モデルが存在するとしたら。

設立からわずか1年で全国に30店舗のフランチャイズ網を築き上げた株式会社ノエルが、今、雪国の外構ビジネスが抱える構造的課題を解決しようとしています。

その鍵は、業界の誰もがまだその本当の価値に気づいていない、デジタル集客戦略にありました。

【なぜ、情報が少ない雪国でこそ「YouTube」が最強の武器になるのか】

株式会社ノエルが展開するフランチャイズモデルの心臓部。

それは、月間100件以上の問い合わせを生み出し続けるYouTubeチャンネルの圧倒的な集客力です。

代表の三輪禎希氏は、この戦略が、情報過多の都市部以上に、雪国エリアでこそ絶大な効果を発揮すると断言します。

「私たちはこれまで、SEO、インスタグラム、そしてYouTubeと、あらゆるデジタル施策に業界内で先駆けて取り組んできました。特にYouTubeは、顔を出し、声で語り、専門知識を惜しみなく提供することで、お客様との間に圧倒的な信頼関係を築くことができます。考えてみてください。外構に関する信頼できる情報源が少ない雪国エリアで、800本以上の専門動画を無料で公開しているチャンネルがあれば、家づくりを検討しているお客様は誰を信頼するでしょうか？」

事実、ノエルの本部には、これまでも北海道や東北地方の顧客から「動画を見て、ぜひお願いしたいと思ったのですが、対応エリア外ですよね？」という、切実な問い合わせが寄せられていました。

施工できる店舗がないため、断らざるを得なかった潜在的な需要が、そこには確実に存在しているのです。

さらに、雪国のライフスタイルそのものが、YouTube戦略にとって追い風となります。

「冬季、お客様は家の中で過ごす時間が長くなります。それは、家づくりの計画をじっくりと練り、情報収集に時間をかける絶好の機会です。そのタイミングで、私たちの詳細な解説動画に触れることで、外構の重要性や適切な予算について深く学んでいただくことができる。春になっていざ業者を探し始める頃には、彼らはすでにノエルの『ファン』になっているのです」

競合がまだ誰も手をつけていない未開拓の市場で、圧倒的な情報量と信頼性を武器に、見込み客を先んじて囲い込む。これこそが、雪国で勝ち抜くためのノエル流デジタル戦略の核心です。

【平均単価300万円という「高収益エンジン」が、冬の経営不安を解消する】

ノエルのフランチャイズに加盟する最大のメリットは、単に問い合わせが増えることではありません。

その「利益率の高さ」こそが、事業の安定性を根底から変えるゲームチェンジャーとなります。

ノエルが扱う案件の平均単価は、業界平均をはるかに凌駕する300万円以上。なぜなら、YouTubeを通じて「顧客のリテラシー」を向上させているからです。

「多くのお客様は、外構の予算を漠然と100万円程度で考えています。しかし、動画で『このお洒落なカーポートは50万円』『このタイルデッキは100万円』と具体的な価格と価値を見せることで、『理想の庭を実現するには300万円は必要だ』という正しい金銭感覚を事前に持っていただくことができます。その結果、お客様は住宅ローンを組む段階で、十分な外構予算を確保してくれるのです」

この「ファン化された高単価顧客」の存在は、雪国の事業者にとって決定的な意味を持ちます。

例えば、年間の売上目標を1,500万円と設定した場合、単価100万円の仕事であれば15件の契約と施工が必要です。しかし、単価300万円であれば、わずか5件で達成可能です。

これは、施工が可能な春から秋の限られた期間で、年間の目標利益を十分に確保できることを意味します。冬の売上減を嘆くのではなく、夏場の高利益な仕事で戦略的にカバーする。

この収益構造の転換こそが、ノエルが雪国の加盟店に提供する最大の価値なのです。

このビジネスモデルの優位性は、すでに加盟している全国のオーナーが証明しています。最短1ヶ月で加盟金の投資回収を達成した事例も珍しくなく、サービス開始以来、脱退した加盟店は一軒もありません。

【孤独な挑戦から、共に成長するパートナーへ。脱退率0%が示すサポートの価値】

ノエルのフランチャイズは、単に集客ノウハウを売り渡すだけの薄い関係ではありません。加盟店を事業の成功へ導くための、盤石なサポート体制が用意されています。

その一つが、本部による共同仕入れの仕組みです。全国30店舗というスケールメリットを活かし、メーカーから直接、製品を優遇価格で仕入れることができます。

カーポートなどの主要製品を定価の半額で調達できることもあり、これは個々の事業者が逆立ちしても手に入れられない強力な価格競争力となります。

上がった利益は、そのまま加盟店の収益となり、経営基盤を強固にします。

「私たちが目指しているのは、単なる店舗数の拡大ではありません。『外構で失敗し、後悔する人を日本からなくしたい』。この理念に共感してくれる仲間と、業界全体の価値を高めていきたいのです」

家は一生の買い物であるにもかかわらず、知識不足から多くの後悔が生まれている。

その現状を変えたいという想いは、雪国であっても何ら変わりはありません。むしろ、情報が少なく、選択肢が限られている地域だからこそ、ノエルの掲げる理念と透明性の高い情報発信は、地域住民から絶大な支持を得る可能性を秘めているのです。

【詳細はこちらのサービスサイトをご覧ください(https://noel-garden.jp/lp/)】

https://noel-garden.jp/lp/

【未来への先行投資。福島以北エリア限定の永続的支援策、その意図とは】

今回、株式会社ノエルは、福島県以北のエリア（北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）における市場開拓を最重要戦略と位置づけ、このエリアの事業者に向けた特別な支援策を打ち出します。

＜福島以北エリア限定・加盟支援キャンペーン＞

内容： 上記エリアにおける新規加盟店に対し、正規加盟金120万円（税別）から10万円を割り引いた、110万円（税別）でご契約いただけます。

期間： 各県の加盟枠が埋まるまで継続します。

「私たちは、雪国エリアに大きなポテンシャルを感じています。これまで対応できなかったお客様の声に応えたい。そのためには、まず、このエリアで挑戦しようとするオーナー様の初期投資のハードルを少しでも下げ、共に市場を創造していくパートナーとしての誠意を示すことが重要だと考えました。これは単なる値引きではありません。このエリアの未来に対する、私たちからの本気の先行投資です」

まだ競合のいないブルーオーシャンで、エリアの第一人者となるチャンスは、今しかありません。



ノエルが築き上げてきたYouTubeという強力な空中戦の武器と、地域に根差した貴社の地上戦の力を組み合わせれば、雪国の外構ビジネスに革命を起こすことができる。

私たちはそう確信しています。

「冬は事業が止まる」という、長年縛られてきた呪縛から自らを解放し、新たな成長軌道を描きたい。



そう考える、志高い経営者からのご連絡を、心よりお待ちしております。

