リポソームルテインサプリメント「ルテビタ」がユーザー向けアンケート実施

2025年9月、株式会社YURU（本社：大阪府、代表取締役：瀬古高行）は、リポソームルテインサプリメント「ルテビタ」の公式LINEユーザーおよびYURUストア登録ユーザーを対象に、ユーザーアンケート調査を実施しました。

本調査は、ルテビタを実際に使用しているユーザーの声をもとに、今後のブランドづくりや製品開発、コミュニケーション活動に活かすことを目的としています。

販売サイト：https://yuru-store.com/

リポソームルテインサプリ「ルテビタ」とは

ルテビタは120カプセル入り（1日の摂取目安量は4カプセル）LUZvision社のリポソームルテインを配合し、吸収率が約4.8倍向上

リポソーム化された吸収効率の高い「フリー体ルテイン（LUZvision社製）」を採用したリポソームルテインサプリメントです。さらに、ゼアキサンチン、NMN、プラセンタ、リポソームビタミンCなど、美と健康を支える成分を贅沢に配合しました。

ブルーライトや紫外線がもたらす日常的なダメージや、現代人の健康意識・美容志向に着目した新サプリメントです。

調査概要

アンケート回答者の年代別割合とルテビタ購入履歴の有無

調査対象： ルテビタ公式LINEユーザー、YURUストア登録ユーザー

実施時期： 2025年9月

有効回答者数： 200名未満（詳細データは社外秘）

回答率： 約30％

回答特典： ルテビタ購入時に使える500円クーポン

主な回答者属性：

40代：18.3％

50代：58.3％

60代以上：23.4％

※ルテビタユーザー（購入歴あり）が回答者全体の約6割を占める

調査結果

サプリメント購入時に一番気になることサプリ購入時に「一番」気になることは？

サプリメント購入時に一番気になることをひとつだけ選択していただきました。

1位：成分（期待される働き）

2位：安全性

3位：価格

このように、ユーザーの多くが“品質”や“信頼性”を最も重視していることが明らかになりました。

「飲みやすさ」を選んだユーザーはゼロであり、少なくともルテビタに興味をもっていただいているユーザーは、「飲みやすさよりも成分や安全性」を意識していることがわかります。

ルテビタは、「なぜその成分をいれたのか」、「なぜその成分量にしたのか」、「どこの工場でどうやって製造しているのか」、そして「誰が開発しているのか」をユーザーと共有しています。

このような、「安心できる成分設計」や「透明性のある製造販売体制」をご評価いただいている可能性があります。

ルテビタが気になった理由（複数回答）ルテビタが気になった理由（複数回答）

実際に「ルテビタが気になった理由はなんですか？」という質問の回答がこちらです。

最も多かった回答は「薬学博士が開発」であり、開発者自身の専門性・信頼性が購入動機に大きく影響していることが分かりました。

続いて、「成分へのこだわり」「口コミ」が上位に挙げられ、品質・根拠・共感の3要素が購買の決め手となっている傾向が見られます。

ルテビタは、「生産者の顔が見えるサプリメントでありたい」という想いで開発したサプリメントです。

開発者である瀬古高行（株式会社YURU代表）がユーザー向けにメッセージを発信することで、信頼してご使用いただけるような取り組みを行っています。

開発者コメント

リポソームルテインのルテビタ

今回の調査は、公式LINEユーザーおよびYURUストア会員を中心に実施したものであり、ユーザーとの関係値が高い層にデータが偏っている点は否めません。

しかし、それこそが私達YURUが目指す『ユーザーと共に歩むブランド』の姿でもあります。

ブランドの信頼性は、サプリメント選びにおいて欠かせない要素のひとつです。

YURUは「成分」「安全性」「開発背景」といった科学的根拠を明示することで、信頼をいただけるブランドでありたいと考えています。

開発者とユーザーが双方向でコミュニケーションを取りながら『共創』していく、まるでウェルネスコミュニティのような関係を築くこと。

それが、YURUが大切にしているブランドの在り方です。

YURUは「ルテビタ」を通じて、これからも一人ひとりの信じる力を支える存在であり続けたいと思っています。

最後に

ルテビタやYURUストアに対するご意見・ご要望があれば教えてください

今回のアンケートには、任意入力の「自由記載セクション」を設けておりました。

「書かなくてもクーポンがもらえる」にもかかわらず、ほとんどの方が自由記載欄にメッセージを書いて下さいました。

ただ一言、「これからもよろしく」というメッセージを見て、胸が熱くなりました。

こちらこそ、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

株式会社YURU 代表取締役／薬学博士 瀬古 高行

製品概要

・製品名：ルテビタ（LUTEVITA）

・内容量：120カプセル／1袋（1日の摂取目安量は4カプセル）

・価格：5,900円（税込）【送料無料】

・販売場所：公式オンラインショップ、提携ECサイト等

・製造国：日本（GMP認定工場）

