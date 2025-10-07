🐾もうからまニャい！ワンだふる1秒整理術 海外で大ヒット「ずーっとケーブルまもり隊」犬猫シリーズがついに日本上陸！累計7,300人以上が支援した人気プロジェクトがMakuakeに登場
世界で愛されるケーブル整理アイテム「Zoo Cable Wraps」シリーズの新作、
『もうからまニャい！ワンだふる1秒整理術 ずーっとケーブルまもり隊』 が
Makuake（マクアケ） にて日本初登場しました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aRRkR4My0sU ]
クラウドファンディングで累計7,300人以上が支援した大人気シリーズの
“犬猫モチーフ” バリエーションが、ついに日本でも先行予約スタート！
「欲しかった！」という日本ユーザーの声に応え、愛らしく実用的な“わんにゃんデザイン” が仲間入りしました。
【プロジェクト実施概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/55396/table/6_1_860e97236d5a926bbc239b9db8cabeed.jpg?v=202510071025 ]
【背景・開発の経緯】
「ずーっとケーブルまもり隊」は、ケーブルの絡まりや紛失を防ぐ
新発想のシリコン製結束バンドとして、これまで**「Farm」シリーズ（第1弾）**
**「Jungle」シリーズ（第2弾）**を展開。
そのユニークなデザインと使い心地で、これまでに累計7,300人以上の支援を獲得してきました。
今回登場する 「犬猫シリーズ」 は、既に海外クラウドファンディングで大反響を呼んだ人気作。
「動物モチーフに犬猫バージョンを！」という多くの要望に応えて展開される新バリエーションです。
【商品の特徴】
🐾 1秒でサッとまとめる！ワンタッチ整理術
ケーブルをくるっと巻いて、磁石でピタッととめるだけ。忙しい朝や外出先でもストレスフリー。
かわいさと機能性を両立
ケーブルやコードをまとめるだけでなく、イヤホン・充電ケーブル・パソコン周りなど、
デスク・リビング・旅行先でも大活躍。
海外7,300人の支持を得た使いやすさ
LeadTrend社（台湾）の実績ある構造設計で、世界中のユーザーに愛される“1秒整理体験”を実現。
【新バリエーション】
人気の犬猫モチーフを全7種ラインナップ
ゴールデンレトリバー、フレンチブルドッグ、くろフレブル、ちゃしろねこ、タキシードねこ、みけねこ、くろねこの全7デザイン。
※旧バリエーションも同時応援購入可能です
【シリーズ実績・メディア掲載】
・累計支援者数 7,300人超（海外・国内シリーズ合算）
・過去のMakuakeプロジェクトでは、初日から多くの応援を獲得
・TV番組や雑貨系メディア、SNSでの紹介実績多数
コメント（代表より）
「“Zooケーブルラップ”は、ただの整理グッズではなく、見るたび・使うたびにちょっと笑顔になれる存在を目指したプロダクトになります。今回は“犬猫好き”の方々からのリクエストにお応えして、海外で人気を博したシリーズを日本でもお届けできることを嬉しく思います。」
- JAPARHYTHM 尾崎