【限定発売】ARTLAB. COLLECTION（アートラボコレクション）初の季節限定フレグランス「Mulled berry」登場！

株式会社アート・ラボ

ARTLAB. COLLECTION 初の限定アイテム ”Mulled berry”シリーズ

株式会社アート・ラボ（本社：京都市）は、シリーズ累計50万本以上の販売実績を誇る「ARTLAB. COLLECTION」から、初の季節限定フレグランス『Mulled berry（マルド ベリー）』を2025年10月10日より発売します。

■Mulled berry（マルド ベリー）とは

秋冬に実るクランベリーをイメージした、甘酸っぱく芳醇な香りが特徴のベリーフレグランスです。

TOP：ライチ、ベリー、フィグ

MIDDLE：ローズ、ピーチ、ハニー

BASE：クランベリー、バニラ

限定のカラーのパッケージは、秋冬の季節感を演出し、ギフトにもご自宅用にも最適です。

ARTLAB. COLLECTION ”Mulled berry” 限定商品ラインナップ（全4種）

通常の白色パッケージから目を引くベリーカラーで限定販売ARTLAB. COLLECTION REED DIFFUSER ”Mulled berry”

■リードディフューザー

価格：4,180円（税込）

シンプルなガラスボトルにリードスティックをセットするだけ。約3ヶ月間香りを楽しめます。

スティックの本数で香りの強さを調整可能で、リビングや寝室、オフィスなど様々な空間で秋冬限定の甘酸っぱいクランベリーの香りを室内にやさしく広げます。

自分使いはもちろん、秋冬のシーズナリーギフトにも最適。季節感を感じながら、心地よい時間を演出できるルームフレグランスです。

■デオドランド ルームスプレー

価格：2,090円（税込）

アンモニアや硫化水素などのニオイ源にも高い消臭効果を発揮する純植物性消臭成分「NTP-F118」配合。室内空間やファブリックにスプレーすると、ベリーの香りをお楽しみいただけます。

軽やかで爽やかな使用感で、家族や友人が集まるリビングやキッチンでも◎。臭いが気になる時、瞬間で香りを楽みたい時に最適なアイテムです。

ARTLAB. COLLECTION DEODORANT ROOM SPRAY ”Mulled berry”

ARTLAB. COLLECTION HAND CREAM ”Mulled berry”

■ハンドクリーム

価格：1,650円（税込）

シアバターとフランス産プルーン種子油配合で、乾燥しがちな手肌をしっとり整えます。ネイルケアにも使える軽やかなテクスチャーで、塗った後もべたつかず快適。

バッグに入れて気軽に使い切りやすいサイズ感で、外出先でも秋冬限定の甘酸っぱいクランベリーの香りを楽しめます。

■オードトワレ

価格：2,200円（税込）



使い切りやすい10mLサイズで、気軽に香りを楽しめます。仕事やお出かけ前のワンプッシュで、秋冬限定の甘酸っぱいクランベリーの香りが気分を華やかに。

毎日のちょっとした時間でも手軽に香りを取り入れられ、リフレッシュや気分転換にも最適。季節感を感じながら、自分だけの特別な香りの時間を楽しめます。

ARTLAB. COLLECTION EAU DE TOILETTE ”Mulled berry”

■ARTLAB. COLLECTIONとは

和洋の垣根を越え、さらには国境をも越え、無限に広がる香りの世界。香りと共に旅に出る。そして、記憶に留まる香りと巡り合う。アート・ラボの起源となる”香りの追求”を原点としたコレクションです。

2019年発売以来、シリーズ全体で累計50万8,800本以上※を販売し、今もなお愛され続けているシリーズです。

ARTLAB. COLLECTION

（※2025年7月現在）

■【限定発売】ARTLAB. COLLECTION ”Mulled berry” 商品概要（全4種）

・リードディフューザー（280mL）… 4,180円（税込）

・デオドラントルームスプレー（180mL）… 2,090円（税込）

・ハンドクリーム（30g）… 1,650円（税込）

・オードトワレ（10mL）… 2,200円（税込）

・発売日：2025年10月10日より順次販売（限定品のためなくなり次第販売終了）

・販売チャネル：全国インテリアショップ、生活雑貨店、公式ストア/オンラインストア(https://www.artlab.co.jp/shop)など

【会社概要】

商号：株式会社 アート・ラボ

設立：1991年3月19日

代表者：高木 哲

所在地：〒607-8085京都市山科区竹鼻堂ノ前町8-6 メゾン・ド・ブランシェ 2F南

Tel. 075-595-9051 Fax. 075-595-9052 Webサイト：https://www.artlab.co.jp/