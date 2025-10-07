単身・高齢世帯の増加を受け、葬儀社の会員制度を“もしもの備え”から“生きる”を支える終活サポートへ刷新。 新『さくらメイト』、2025年10月より提供開始

株式会社西田葬儀社

愛知県名古屋市を中心に葬儀サービスを提供する株式会社西田葬儀社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：西田栄一）は、平成7年7月より提供してきた会員制度『さくらメイト』を、昨今の社会構造の変化と多様化する「終活」へのニーズに対応するため、2025年10月1日より大幅にリニューアルすることをお知らせいたします。

今回のリニューアルでは、従来の葬儀費用の割引中心の特典に加え、弁護士や税理士など専門家への無料相談、自分史作成の割引、介護施設の無料探索、生前写真撮影など、「もしもの前」の暮らしに寄り添う4つの新たな終活支援サービスを拡充します。

■リニューアルの背景：核家族化と“おひとりさま”の増加という社会的要因

総務省の国勢調査によると、日本の単身世帯の割合は年々増加傾向にあり、2020年には全世帯の38.1%を占めるに至りました。また、内閣府の高齢社会白書では、65歳以上の一人暮らし高齢者の数も増加の一途をたどっており、今後もこの傾向は続くと予測されています。

こうした社会背景から、かつては家族が担ってきた「人生のしまい支度」を、ご自身で考え、備えなければならない方々が増えています。「終活」という言葉が一般化し、エンディングノートの作成や生前整理、相続の準備など、その内容は多岐にわたります。しかし、いざ準備を始めようとしても「誰に、何を相談すれば良いかわからない」「費用が心配」といった不安の声を多く耳にします。

このような時代の変化を受け、葬儀社は単に「もしもの時」に頼られる存在であるだけでなく、お客様が人生の最終章を安心して、そして笑顔で過ごすためのパートナーとなるべきであると考えました。そこでこの度、30年近くにわたりご愛顧いただいてきた会員制度『さくらメイト』を、「ここに頼れる人がいる」という安心感をお届けできる、終活支援に特化したサービスへと刷新する運びとなりました。

■新『さくらメイト』の主な追加特典

従来の葬儀費用割引などの特典はそのままに、新たに以下の4つの特典を追加し、生前の暮らしと心をサポートします。

専門家による無料相談 相続、遺言、後見人制度など、終活にまつわる複雑な問題を安心してご相談いただけるよう、専門家による60分の無料相談券を計5枚進呈します。お客様の多様なニーズにきめ細やかに対応します。

【専門家】

名古屋第一法律事務所 青山玲弓弁護士（名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル5階）

相続税のクロスティ／名古屋総合税理士法人（名古屋市中区錦三丁目15番15号 CTV錦ビル5階）

司法書士 TAKUMI 法務事務所（名古屋市中区錦三丁目15-15 CTV錦ビル7F）

自分史作成サポート ご自身の生きてきた証を形に残す「自分史」の作成費用を、通常価格から20%割引でご提供します。自分自身の人生を振り返る豊かな時間をお手伝いします。（2026年1月よりサービス提供開始）

最適な介護施設を無料で探索 介護が必要になった際に、ご本人様やご家族様のご希望・状況に最適な介護施設を、介護業界に精通したアテンダントが無料でお探しします。

生前写真の撮影 ご自身らしい、お気に入りの一枚を残すための生前写真撮影を、イベント時以外でも対応可能とします。ご希望のタイミングで撮影を可能とします。

■より手軽に始められる新プラン『さくらメイト ミニマム』を新設

「まずは最低限の備えだけしておきたい」という声にお応えし、上記の終活支援特典を省き、葬儀費用の割引などに特化した新プラン『さくらメイト ミニマム』（入会金3,000円）を新設いたしました。これにより、お客様はご自身のニーズに合わせてプランを選択いただけます。

※これまでご入会いただいた皆様にも、追加の費用なく新しい特典が適用されます。

■今後の展望

当社は「日本一信頼される葬儀社」をめざし、今回の会員制度リニューアルを機に、地域社会との結びつきをさらに深めてまいります。葬儀という人生の節目だけでなく、その前の段階からお客様一人ひとりに寄り添い、暮らしの不安を解消し、心豊かな毎日を支える存在でありたいと願っています。今後も、地域社会に貢献できる新たな価値の創造に努めてまいります。

【株式会社西田葬儀社について】

商号： 株式会社 西田葬儀社

代表者： 代表取締役 西田栄一

所在地： 愛知県名古屋市昭和区若柳町 2-5

創業： 1937 年 6 月

創立： 1984 年 5 月 1 日

事業内容：葬儀・葬祭事業全般、介護施設紹介

資本金： 1000 万円

ホームページURL: https://www.gosougi.co.jp/

公式X：https://x.com/nishida_gosougi

公式instagram

https://www.instagram.com/nishida.gosougi/

公式YouTube 「西田葬儀社チャンネル」

https://www.youtube.com/@nishida_gosougi