年間10万人の「介護離職」問題に、企業のリーダーシップで挑む

一般社団法人けあとともに

2025年10月27日（月）に、東大阪商工会議所の異業種交流グループ「ボルテ東大阪」は、中小企業の組織開発を手がける（株）コーチングプロジェクトの松本瑞夫を講師に迎え、経営に関する公開講演会として「“将棋式“ 組織開発セミナー」を開催します。

本セミナーは、日本の伝統文化である将棋の思考プロセスを通じて、経営の核である「健康経営」や、その具体的な成果である「介護離職防止」に繫がる、しなやかな組織づくりに必要なリーダーシップの本質を学ぶことを目的としています。

本企画の社会貢献性に賛同する非営利法人「一般社団法人けあとともに」が広報協力を担います。

背景：業績向上と「介護離職防止」を両立させる、リーダーシップの新たな役割

セミナーのテーマである「将棋の思考プロセス」を象徴するイメージ

優れたリーダーシップは、業績向上だけでなく、社員のウェルビーイング（身体的・精神的・社会的に良好な状態）を高め、安心して働き続けられる組織文化を醸成します。これは、現代企業に求められる「健康経営」の根幹を成します。特に、「家族の介護」といった予期せぬ事態に直面した社員を支え、離職を防ぐことは、意識的な組織開発なくしては成し遂げられません。



本セミナーでは、まず将棋の思考プロセスからリーダーに必要な考え方やスキル等を解説。

後半では『どうぶつしょうぎ』を用いたワークショップで、学んだ知識を実践体験へと繋げます。

講師：松本 瑞夫氏 より

経営に直結する将棋の極意を、組織開発の専門家として分かりやすくお伝えします。

変化の激しい時代を勝ち抜き、ウェルビーイングを高める『最善の一手』を共に学びましょう。

情報発信協力：一般社団法人けあとともに より

本セミナーで語られるリーダーシップと組織論は、私たちが取り組むべき「介護離職問題」の根本的な解決策に通じています。公的機関である商工会議所がこのテーマに取り組むという素晴らしい意義を、健康経営という広い社会的文脈で発信するために、広報という形で協力させていただきます。

セミナー開催概要

【名称】ボルテ東大阪公開講演会 “将棋式“ 組織開発セミナー

～将棋を通じた競争戦略とリーダーシップの極意を学ぶ～

【日時】2025年10月27日(月) 14時～16時

【場所】東大阪商工会議所 本所本館 4階大会議室1

【内容】

1. “将棋式“組織開発セミナー（講義）

・「一歩千金」のビジネスへの応用

・香車のような一歩を踏み出すビジネスのコツ など

・将棋から学ぶ成功法則とリーダーシップの秘訣 など

※後半 『どうぶつしょうぎ』を用いたリーダーシップ実践体験

2. 質疑応答 | ボルテ東大阪の紹介

【主催】ボルテ東大阪

【講師】松本瑞夫（株式会社コーチングプロジェクト 代表取締役）

【定員】30名（定員になり次第締切）

【費用】無料

【セミナー参加に関するお問い合わせ】

東大阪商工会議所 中小企業相談所（TEL：06-6722-1151）

取材のご案内

セミナー講師を務める 松本瑞夫 氏

メディア関係者の皆様へ。

当日のご取材を心よりお待ちしております。

法人概要

発信元：一般社団法人けあとともに

代表者：代表理事 松本瑞夫

所在地：兵庫県加古川市東神吉町天下原3-1

専 門：中小企業の介護離職防止支援、両立支援コンサルティング

サイト：https://keatomo.jp/

所属先：株式会社コーチングプロジェクト

代表者：代表取締役 松本瑞夫

所在地：兵庫県加古川市東神吉町天下原3-1

専 門：組織開発、人材開発コンサルティング

サイト：https://coaching-project.net/