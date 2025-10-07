本日提供開始：元和菓子職人が開発した新発想の「攻めのMEO戦略」ツール『口コミロボ(TM)』

SweetLeap株式会社

大阪府：北摂地域を拠点に広告代理店事業を展開するSweetLeap株式会社(https://socialmediamarketing.jp/adokita_company/)（屋号：アドキタ～北摂の広告代理店～(https://socialmediamarketing.jp/)、本社：大阪府豊中市、代表取締役：石谷 太志）は、AIが「検索上位表示」「再来店促進」「ファン化」を自動化する「攻めのMEO戦略」ツール『口コミロボ(TM)(https://kuchikomirobo.com/)』の提供を2025年10月7日より本格的に開始したことをお知らせします。

『口コミロボ(TM)』は、来店客への簡単なアンケートをもとに、AIが共感を呼ぶ魅力的な口コミを自動で生成し、Googleマップの最適化までをワンストップで実行する店舗集客を変革するツールです。βテストでは、導入店舗の売上が平均1.7倍に向上するなど、顕著な成果が実証されています。月額2,980円からという圧倒的なコストパフォーマンスで、人手不足や専門知識の不足に悩む多くの店舗ビジネスの課題を解決します。

製品ページURL： https://kuchikomirobo.com/(https://kuchikomirobo.com/)

■開発の背景：和菓子職人時代に感じた「口コミ依頼の気まずさ」

本ツールの開発者である代表の石谷は、広告代理店を経て、

元和菓子職人という異色の経歴の持ち主です。

職人時代、心を込めて作った和菓子への自信とは裏腹に、お客様へ直接「口コミを書いてください」とお願いすることに強い心理的抵抗を感じていました。



この原体験から、「お客様もお店側も、誰もが気持ちよく、もっと自然に口コミ文化を育てられないか」という想いが生まれ、店舗側の負担をなくし、お客様の善意を最大限に引き出す『口コミロボ(TM)』の開発に至りました。

■『口コミロボ(TM)』の概要と売上に直結する3つのステップ

【新規顧客の獲得】 AIによるMEO対策の完全自動化

AIが「業種×エリア」の最新の検索傾向を常に学習。アンケート内容から最適なキーワードを盛り込んだ口コミを自動生成し、Googleマップでの上位表示を継続的に維持します。これにより、潜在的な新規顧客に店舗を見つけてもらいやすくなります。

【ファン化・拡散】 AIが“共感”を呼ぶ体験ストーリーを生成

お客様がわずか30秒で答えたアンケートを、AIがその人の感情や体験が伝わる“共感を呼ぶ口コミ”に自動で変換します。お客様は自身の「好き」という気持ちを再認識し、そのリアルな声が他の見込み客にも伝わることで、数億円規模のファンマーケティングに匹敵するファン化を促進します。

<デモ動画はこちら(https://youtube.com/shorts/j4Br6-IXat4?si=f2BNMfP3y4v0RssH)>

【リピート率の向上】 自動化された再来店アプローチ

口コミ投稿後、お客様へ感謝のメッセージやクーポン、ガチャ、占いといった多彩な特典（インセンティブ）を自動で送信。「また行きたい」と思わせるきっかけを提供し、再来店を強力に促進。常連客を増やし、安定した売上基盤を構築します。

■βテストでの実績

βテストにご協力いただいた店舗では、以下の通り具体的な成果が確認されています。

売上: 平均 1.7倍 アップ

Googleマップ順位: 平均 3位 アップ

再来店数: 平均 1.5倍 アップ

星評価: 平均 0.7ポイント アップ

■料金プラン

より多くの店舗様にご利用いただくため、業界最安水準の価格設定を実現しました。

いずれのプランも契約期間の縛りはなく、いつでも開始・解約が可能です。

〇Basic プラン

月額費用：2,980円

初期費用：980円



〇Basic プラン

月額費用：5,980円

初期費用：980円

■会社概要

会社名：SweetLeap株式会社

屋号：アドキタ～北摂の広告代理店～

代表取締役：石谷 太志

事業内容：ウェブサイト企画・制作・運営、広告運用業務、コンサルティング業務

会社URL：https://socialmediamarketing.jp/

サービスURL：https://kuchikomirobo.com/