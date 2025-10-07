オープンイノベーションEXPO2025、出展企業・セミナー登壇者が決定！

株式会社すけっと

イノベーション創出を支援するオープンイノベーションEXPO実行委員会は（株式会社すけっと内 事務局長：山澤敦）は来る10月に横浜で開催される「オープンイノベーションEXPO 2025」の出展者およびセミナー登壇者が決定したことをお知らせします。今回は、AI、ロボティクス、自動運転、宇宙航空分野から、事業共創プラットフォームを提供する企業まで、多岐にわたるリーディングカンパニーや研究機関が出展。さらに、各分野の専門家によるセミナーも開催され、来場者は最新のトレンドと具体的な事業創出のヒントを一度に得ることができます。

【展示会場内で無料聴講いただけるセミナーの一部を紹介】

10月23日（木）10:30-11:30

オープンイノベーション時代の“売れる”商品開発～横断的共創が生む新しいヒットの法則～

株式会社EnjinPlus

近野 潤 氏

セブン・イレブンｰジャパン､ ヤオコーで流通業23年従事。2022年株式会社EnjinPlusを設立。商品開発事業を通じて、日本をもっと‘’ワクワク‘’する国に！地域や社会に新たな価値や可能性を生み出すための商品開発講座・講演を実施している。著書に「うまいを上手く伝えて売れるを作る驚きの商品開発術」(ダイヤモンド社)がある。

【セミナー内容】

“売れる商品”は一人では作れない。部門や立場を越えた「横断的共創」が、今の時代のヒットを生み出す鍵。現場発の仮説と磨き上げで、お客様の“本当の喜び”を形にする共創型商品開発の実践法を伝えます。

10月23日（木）14:45-15:15

イノベーションに欠かせない企業間連携の在り方

ソニーグループ株式会社

Business Acceleration and Collaboration部門 Open Innovation and Collaboration部

Community and Communications Team 統括課長 沼田 洋平 氏

【セミナー内容】

本講演では、新規事業・事業開発で多くの企業が直面する代表的かつ本質的な課題や、企業間連携の事例を通じて、オープンイノベーションの実践知を共有します。加えて、境界を越えて新しい価値を創造する、バウンダリースパニングの必要性について紹介します。

ヤフー株式会社を経て、2016年にソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）に入社。Sony Acceleration Platformでは事業展開のシナリオ構築から販路開拓までを手掛けた「MESHプロジェクト」をはじめ、豊富な事業開発の経験を有する。

10月24日（金）10:30-11:30

オープンイノベーションはなぜうまくいかないか～その提案書、こうしましょう～

北陸先端科学技術大学院大学

産学官連携客員教授 樋口 裕思 氏

大阪ガスでオープンイノベーション室長を6年間務め、ニーズ公開型・シーズ公開型・新規事業創出型の3軸を確立。外部スタートアップや大学との連携を加速し、自前主義の5倍超の成果を達成。業界初の定量評価を導入し、社内外から高評価を獲得。

【セミナー内容】

オープンイノベーションを始めたが、なかなか面談や共創に結びつかない…。多くの提案を送っても成果が見えない…。その原因、もしかすると“努力の方向性”かもしれません。本セミナーでは、相手が「ぜひ会いたい！」と思うキラーコンテンツの作り方を、事例とともに徹底解説します。採用や共創につながる提案のコツを学び、提案力を飛躍的に高めます。この機会に、御社のオープンイノベーション活動を加速させましょう！提案が響くと、未来が動きます。



10月24日（金）13:00-13:30

「なぜ多くの技術やアセットは、社会実装につながらないのか？」

技術の成熟度合いによって異なる 進め方と投資判断を具体解剖

株式会社ユニッジ

Co-CEO 土井 雄介 氏

【セミナー内容】

研究開発や技術資産を活かした新事業づくりは各所で進んでいますが、多くのアセットが”社会実装／事業化の壁”を越えられない現実があります。本講演では、「アセット・技術の社会実装」をテーマとして解説。大手自動車メーカーにて研究開発・事業開発両方の部門を経験した登壇者が、実経験に基づいて体系化させたナレッジをお話しします。

・なぜ多くの技術やアセットは社会実装につながらないのか

・技術成熟度・市場成熟度に応じて異なる、PJTの進め方

・ビジネス（Biz）と研究開発（Dev）をつなぐ組織設計のポイント

・上記の中でオープンイノベーションを活用するには

東京工業大学大学院卒業後、トヨタ自動車に入社。物流改善業務、役員付き特命担当等に従事。並行して、社内新規事業の事業化案に2年連続で選出。その後、AlphaDriveの創業期に出向し数多くの社内新規事業創出に携わる。帰任後、トヨタ社内から事業創出の”しくみ”を構築すると共に、UNIDGEを共同創業。協業による価値創出を推進。累計80社以上の企業支援に関わり、年間60本以上の講演、審査員としても活動。

この他にも展示会場内では多数のセミナーを実施致します。

セミナー情報は下記URLよりご覧ください。

【展示会概要】

名称 ： オープンイノベーションEXPO２０２5

主催 ： オープンイノベーションEXPO実行委員会（株式会社すけっと内）

後援 ：横浜市経済局 オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会

会期 ： ２０２5年１0月23日(木)、24日(金)

会場 ： パシフィコ横浜 Aホール

来場方法：事前登録制（無料）

同時開催 ：横浜ロボットワールド２０２5

・第6回サービスロボット展 ・第6回産業用ロボット展

・第6回次世代モビリティ展 ・第2回宇宙開発ビジネス展



※研究開発・新商品開発・新規事業開発に欠かせない最新技術やサービスが比較検討できます。

※貴社の製品生産・作業効率やサービスを高める最新のロボットが比較検討できます！

※研究開発・新商品開発に最適なパートナー企業や有識者と商談ができます！

展示会へのご来場およびセミナー受講をご希望の場合は下記より来場登録をお願いいたします。

