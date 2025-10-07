2025秋冬新作　カップ付き 一体型キャミソール　インナー グラフェン 発熱　660円/枚　中国縫製工場　新規取引募集を開始

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンスの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けにスポーツウェア卸販売を開始しましたことをご報告します。靴下、着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。

日本口座あり、ドアtoドア御社配達、名入れ印刷可、ネームタグ縫い付け

2025秋 新作長袖 肌着 裏起毛 カップ付き 一体型 10月8日から新品新規取引募集を開始いたします

カップ付き 一体型 あったか 暖か 保温 ストレッチ 素材 通気 恒温素材は伸縮性に富んでおり、どんな動きにもフィット体にフィットしボディラインを綺麗に見せ、女性らしい印象にしてくれます快適ストレッチ生地 フィットネスやヨガにぴったり冬あったか 発熱 長袖 肌着 裏起毛 カップ付き 一体型 優れた伸縮性で身体を優しく包み込み、動きやすい見た目はすっきり、内側はポカポカの裏起毛素材ストレッチ性が優れ、フィット感を保ちつつ体の動きを邪魔しません適度な加圧で体を包み込んで筋肉をサポートする、運動時に筋肉の余計なプレを軽減インナー レディース グラフェン 発熱 長袖 肌着 裏起毛 カップ付き 一体型 あったか 暖か 保温 伸縮性カップ付き、ストレッチ 冬あったかインナー 一体型 あったか 暖か 保温 伸縮性 ストレッチ日本市場19年間進出経験、中国義烏有数のアパレル縫製加工工場 各OEM生産の取引募集を開始いたしました弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします。

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 LINEのID：yiwuyuuto

【お取引希望企業・お問い合わせはこちらから】

義烏優豊株式会社（yuuto japan）/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.

URL:https://ytbra.com(https://ytbra.com)

担当：ハン

E-mail: info@yuuto-japan.com