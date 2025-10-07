【ゴルフ場広告】2025年12月枠の募集を開始！【ローズゴルフクラブ×アドボックス】

株式会社エニアド

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）が運営するゴルフ場内デジタルサイネージ「ゴルファドボックス」は、2025年12月放映枠の募集を開始いたしました。

ゴルファドボックスは、全国のゴルフ場クラブハウスに設置されたサイネージを通じて、富裕層ゴルファーを中心とした来場者層に直接アプローチできる広告媒体です。高精度なターゲティング設計により、広告主様は信頼性の高い場で効果的なプロモーションを実現いただけます。

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox

■高所得層・経営層への直接アプローチで予算を最大化

今回の「2025年12月枠プロモーション広告」は、滋賀県甲賀市にある「ローズゴルフクラブ」の個室トイレおよび施設内に設置された大型デジタルサイネージで配信されます。

利用者の多くが部長以上の会社役員や意思決定者であり、高所得層・経営層に直接リーチできる理想的な広告媒体です。

「貴社の広告予算を有効に活用し、確実にターゲット層へアプローチしませんか？」

■ローズゴルフクラブとは

ローズゴルフクラブとは、滋賀県甲賀市信楽町にある、アートとリゾートをテーマに異国風の香り漂うゴルフ場です。



なだらかな丘陵に展開する高低差が少なくフェアウェイの広いコースで、600ヤードを超えるホールを2ホール有する本格派のゴルフコースがあります。



アートとリゾートをテーマに、数々の写真映えするスポットが多数あるゴルフ場のため、富裕層・経営者層からも多大な人気を博しています。

■空き枠を活用した柔軟なプランニング

2025年10月および11月の一部配信枠もご用意しています。短期間で成果を求める広告主様にとって、スピーディにターゲットへアプローチできる絶好のチャンスです。

■ご予算に応じたプランニングをご提案

アドボックスでは、広告主様のご予算や目的に応じた柔軟なプランニングを行っております。ゴルフ場以外にも百貨店やスポーツジムなど多様な設置先での広告展開が可能です。この機会を活かして、ターゲット層への効果的なアプローチを実現してください。

■資料ダウンロードのご案内

ゴルフ場広告の成功事例や導入事例をまとめた資料をご用意しております。

以下のリンクからダウンロードいただき、広告導入をご検討ください。

■お問い合わせ先

株式会社エニアド (ANY AD Inc.) 岩崎 聖

e-mail：xadbox@any-ad.jp

TEL：090-8870-7243

（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）

興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。

■株式会社エニアドについて

会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立：2023年12月

URL：https://any-ad.co.jp/

事業内容：

- アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営- メディア開発事業：新規メディアの開発と提供- オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援- マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援