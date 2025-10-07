【X公式登壇】広告成果を10倍に引き上げる「X広告の勝ちパターン」徹底解説勉強会を開催！

株式会社KASHIKA

株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役：小澤 健太）は、X Corp. Japan株式会社、株式会社ニュービルド、株式会社Forest Daliと共催で、X広告の成果最大化を目的とした無料オンラインセミナー「<公開勉強会！>10倍売れるX広告 ～X公式とトップ代理店が教える、X広告の勝ちパターン～」を2025年10月16日（木）に開催いたします。

■開催の背景

近年、SNSマーケティングにおけるX（旧Twitter）の重要性はますます高まっています。特に、即時性・拡散力の高いプラットフォーム特性を活かしたX広告は、EC・D2Cの売上向上やBtoBのリード獲得において不可欠な手法となりました。 しかしその一方で、アルゴリズムの頻繁なアップデート、CPA（顧客獲得単価）の高騰、効果的なクリエイティブの枯渇など、多くの企業が運用課題に直面しています。 このような状況を受け、広告主の皆様が変化の激しい市場で勝ち続けるための本質的な戦略と具体的な打ち手を提供すべく、プラットフォームホルダーであるX Corp. Japan株式会社様、そしてX認定代理店として屈指の実績を誇る2社をお招きし、本セミナーを企画いたしました。

■本セミナーの特長

本セミナーでは、X広告の「理論」と「実践」を120分で網羅的に解説します。媒体公式の最新情報から、トップ代理店が現場で培った再現性の高いノウハウまで、明日からの広告運用に直結する情報を提供します。

1. X公式だからこそ語れる、最新アルゴリズムとプラットフォームの未来像 X Corp. Japanの担当者が、DR（ダイレクトレスポンス）広告の最新アルゴリズムやAI「GROK」によるブランドセーフティ、アフィリエイト広告のポリシーまで、他では聞けない公式の一次情報を直接解説します。

2. EC/D2Cに特化！CPAを劇的に改善する「クリエイティブの黄金方程式」 EC・D2C領域に強みを持つニュービルド社が、数々の実績から導き出した「クリエイティブ・ターゲティング・入札」の黄金方程式を、具体的な"型"として共有。感覚的な運用から脱却し、安定的に成果を出す手法を学べます。

3. CV数25倍を達成！再現性の高い「アカウント設計と高速PDCA術」 リード獲得領域で驚異的な成果を上げたForest Dali社が、質の高いリードを獲得するためのアカウント設計やクリエイティブの法則、変化に対応し続けるための高速PDCA術を、実績ベースで惜しみなく共有します。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140101/table/34_1_c20c83c2c823675403054187b4f44f2d.jpg?v=202510070956 ]参加申し込みはコチラ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfepcGMY95SK4pTZG9yZMx6v5Er7KzOxoGVMW9mo1e0vXxpUA/viewform?usp=header

■登壇者プロフィール

荒 春樹

X Corp. Japan株式会社 広告代理店事業本部

Agency Partner

2018年新卒Indeed JapanにてInside SalesからEnterprise Salesまで経験。

その後、Bytedance TikTok For Businessの立ち上げ時にジョイン。Agency Managerを務めた後、現職。

山田 鉄太

株式会社ニュービルド 代表取締役

株式会社wevnalへ新卒入社後、D2C特化の広告運用チーム・女性向けメディアの立ち上げを歴任。

2020年に株式会社ニュービルドを創業。Xを軸にした獲得型広告で多数のD2Cブランドの新規獲得に貢献。

松鷹 勇生

株式会社Forest Dali 創業者兼統括マネージャー

・2024年9月にForest Daliに創業メンバーとしてジョイン

・広告事業部の統括マネージャーとしてX／Meta／TikTok／Googleなど複数媒体の運用とROI最適化を主導

・現在はスタートアップ～上場企業まで累計100社以上の広告運用に携わり、戦略立案からクリエイティブ制作・改善プロセスまでを統括

パク(河野) 勝吉

株式会社KASHIKA 創業者 取締役CMO

※モデレーター

学生時代に起業し、その後10年間マーケティングを強みに、複数の事業に幅広く関わる。

2019年から動画広告に注目し、初年度に粗利1億円を達成後、商品作りを学ぶため年商数十億円のD2C企業にて執行役員として修行。2021年12月にリリースした、動画広告の収集＆分析ツール「動画広告分析Pro」はリリース1年で累計利用社数2,000社突破。

参加申込みはコチラ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfepcGMY95SK4pTZG9yZMx6v5Er7KzOxoGVMW9mo1e0vXxpUA/viewform株式会社KASHIKAについて

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社KASHIKA（株式会社カシカ）

代表者 ：代表取締役 小澤 健太（おざわ けんた）

所在地 ：東京都大田区山王2-5-6 Sanno Bridge B1-00

事業内容：AI駆動型マーケティング・セールスツールの開発、SNSマーケティング支援

URL ：https://kashika-20mile.com/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社KASHIKA

Email: support@kashika-20mile.com