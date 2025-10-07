株式会社スタッフ満足は、外国人の採用に関する従業員としての意識を調査しました。

株式会社スタッフ満足 特定技能外国人採用・支援

40代を境に、半数以上の回答者がコミュニケーションへの不安を抱いており、外国人材の円滑な受け入れには、全社的な日本語教育支援に加え、40代以上の管理職層が抱えるコミュニケーションへの不安を解消する具体的なマネジメント支援策が鍵となりそうです。

調査原文：外国人採用に関する従業員の意識調査(https://www.global.staff-manzoku.co.jp/blog/survey_on_employee_attitudes_toward_hiring_foreigners)





調査結果（単純集計）

■メディア掲載のお願い本件についてのご意見・ご質問は以下のお問合せフォームからご連絡ください。https://www.global.staff-manzoku.co.jp/contact本記事内容または画像の転載・引用をする場合は「株式会社スタッフ満足」を明記の上、調査原文のURLを情報元として必ずご記載ください。例）調査原文：株式会社スタッフ満足 外国人採用に関する従業員の意識調査https://www.global.staff-manzoku.co.jp/blog/survey_on_employee_attitudes_toward_hiring_foreigners※記事に掲載されている図・表のご利用に制限はございません。■調査概要調査目的：外国人採用に関する従業員の意識調査調査期間：2025年8月27日対象：日本国内に住む18歳～64歳までの男女1,000人調査方法：インターネット調査調査委託先：オルグロー株式会社期待や関心について

Q1.あなたの職場で、外国人が従業員として加わる場合、どのような点に期待や関心がありますか？(MA)

外国人従業員が加わることへの期待として、「グローバルな視点や考え方を身につけられる」(25.9%)、「組織の多様性が向上する」(22.6%) が上位に挙がった。

一方で、「特にない」との回答が47.8%と最も高く、半数近くが具体的なメリットを感じていないか、関心が薄い現状が浮き彫りになった

不安や懸念について

Q2.あなたの職場で、外国人が従業員として加わる場合、どのような点に不安や懸念がありますか？(MA)

不安や懸念としては、「言語や文化の違いによるコミュニケーションの難しさ」(48.2%) が突出し、半数近くが最も大きな課題として認識している。

有効なサポートについて

Q3.あなたの職場で、外国人の従業員が加わる（すでに外国人の方が就労している）場合、誰もが働きやすい職場にするために、組織としてどのようなサポートが有効だと思いますか？(MA)

求められるサポートとしては、「日本語教育や日本の文化に関する学習支援」(49.4%) が最も多く、コミュニケーションの壁を解消するための、会社主導の具体的な仕組みづくりが強く求められている。

年代別分析（クロス集計）

コミュニケーションへの懸念に、40代を境とした明確な世代間ギャップ

「Q1. 期待や関心」「Q3. 有効なサポート」については、全年代を通じて全体的な傾向は類似していた。一方で、「Q2. 不安や懸念」において、「言語や文化の違いによるコミュニケーションの難しさ」という項目に対し、40代以上の全年代で回答が半数を超えているのに対し、30代以下の全年代では半数を下回っている。

これは、管理職層が増える40代以上が、より現実的なマネジメント課題としてコミュニケーションの壁を重く捉えている可能性を示唆している。

結論

最大のテーマは「コミュニケーション」

外国人従業員の受け入れにおいて、期待・不安の両面で「コミュニケーション」が最大のテーマとなっている。

特に、「言語や文化の違いによるコミュニケーションの難しさ」(48.2%) を懸念する声が半数近くを占め、その対策として「日本語教育や文化の学習支援」(49.4%) を求める声が最も多かった。

年代別分析：40代を境に生まれる意識の断絶

最も特徴的なのは、コミュニケーションへの懸念に40代を境とした明確な世代間ギャップが見られた点です。

- 40代以上：管理職層が増えるこの世代では、半数以上がコミュニケーションの難しさを懸念しており、より現実的なマネジメント課題として重く捉えている。- 30代以下：コミュニケーションへの懸念は半数を下回っており、若年層ほど心理的なハードルが低い傾向にある。

外国人材の円滑な受け入れには、全社的な日本語教育支援に加え、特に40代以上の管理職層が抱えるコミュニケーションへの不安を解消する、具体的なマネジメント支援策が鍵となりそうです。

株式会社スタッフ満足について

■採用～定着支援まで「外国人採用」をフルサポート

特定技能ビザの採用支援に特化している当社は、海外在住および国内在住の外国人の採用から、定着にいたるまでの一貫した支援が可能です。

10年以上にわたる外国人人材の育成経験があるため、初めて外国人採用をしたいという企業様でも安心してお任せください。



■外国人採用支援数2,000名以上の豊富な実績

豊富な実績により培われたノウハウで、現場目線で採用から育成まで支援できることが強みです。

自社グループ内の介護施設、病院、ホテルなどで実際に外国人の採用から育成まで手掛けた経験もあり、能力やスキルの向上だけでなく、接客接遇やマナー研修などの支援も可能です。

行政対応や生活面の相談まで、あらゆる状況に素早く対応できるサポートをいたします。



■外国人コーディネーターによる充実した支援体制

採用後も、弊社の外国人コーディネーターによる、継続的な支援を実施いたします。

eラーニングによる日本語学習の支援や、定期的な個別面談の実施、日本の生活スタイルや文化の違いのレクチャーまで、幅広い支援を備えています。母国語でのコミュニケーションが可能なので、採用後の早期離職を大幅に削減することが可能です。

企業概要

■社名：株式会社スタッフ満足

■設立：平成20年3月11日

■資本金：25,000,000円

■代表者：代表取締役 松浦 朋和

■事業内容：

【労働者派遣事業】 派27-301379

【有料職業紹介事業】 27-ユ-300937

【老人ホーム入居仲介事業】

【介護員養成研修事業】 大阪府指定：介護員養成研修169号／介護職員初任者研修

【登録支援機関】19登-003102



■所在地

・大阪本社

〒550-0005

大阪市西区西本町1-3-15 大阪建大ビル5階

TEL：06-6536-1125 FAX：06-6536-1041

・東京事務所

〒103-0028

東京都中央区八重洲2-1-8 八重洲Kビル10階

Tel：03-3241-9001 FAX：03-3241-9009



