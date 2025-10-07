株式会社スタッフ満足は、外国人従業員に対する消費者の意識調査（店舗・サービス利用時）を実施しました

株式会社スタッフ満足 特定技能外国人採用・支援

外国人従業員の存在に対し、「特に何も感じない」「影響はない」といった無関心層が最多を占めたが、変化を感じる層の中では、ポジティブな印象よりも「言葉が通じない不安」や「サービス品質が低下する懸念」といったネガティブな印象が上回った。

■調査概要

調査目的：外国人従業員に対する消費者の意識調査

調査期間：2025年8月27日

対象：日本国内に住む15歳～89歳までの男女1,000人

調査方法：インターネット調査

調査委託先：オルグロー株式会社

全体結果（単純集計）

外国人従業員がいることへの印象

Q.1 普段利用する店舗やサービスに外国人がいることで、あなたはどのような印象をもちますか？もっとも近いと感じるものを選択してください。(SA)

「特に何も感じない」(35.5%) が最も多いものの、関心を持つ層の中ではネガティブな印象（合計37.8%）がポジティブな印象（合計26.0%）を上回った。

利用体験に与える影響

Q2.外国人従業員が働いていることにより、店舗の印象やサービスの質等、あなたの利用体験にどのような影響を与えると考えられますか？もっとも近いと感じるものを選択してください。(SA)

「特に変わらないと思う」(46.1%) が約半数を占めるが、変化を感じる場合は、質の低下に繋がるという懸念（33.7%）が、魅力向上への期待（19.7%）を大きく上回った。

外国人従業員に期待・関心があること

Q3.店舗・サービス・ホテル等を選択する際、外国人が多数就労していることは、あなたの選択に影響しますか？もっとも近いと感じるものを選択してください。(SA)

「特に影響はない」(47.1%) が半数近くを占めた。選択に影響する場合では、ネガティブな理由（合計28.7%）がポジティブな理由（合計23.3%）を上回った。

年代別分析（クロス集計）

20代で際立つネガティブな反応と、60代以上の無関心層

20代の反応が最もネガティブ

全ての設問において、20代が最もネガティブな反応を示している。「文化や習慣の違いに不便さを感じる」(25.5%)、「自分には合わないことが多くなると思う」(42.5%)など、サービス品質への懸念が際立っている。

60代以上は最も無関心・無影響

対照的に、60代以上は「特に何も感じない」(45%)、「特に変わらないと思う」(64%)、「特に影響はない」(70%)がいずれも全年代で最も高い。

結論

「無関心」が最多だが、懸念は「サービス品質の低下」

年代別分析：際立つ20代のネガティブな反応と60代以上の無関心

世代間の意識差が最も顕著に表れた。

- 20代：全ての設問で最もネガティブな反応を示した。「自分には合わないことが多くなる」(42.5%)など、自身のサービス体験価値が損なわれることへの懸念が極めて強い。- 60代以上：「特に影響はない」(70%)の回答が突出して高く、良くも悪くも外国人従業員の存在が自身の消費行動に影響しない「無関心・無影響」層が大多数を占める。

消費者視点では「サービス品質の維持」が潜在的なテーマとなっている。特に、サービスへの期待値が高い20代が抱く品質低下への不安を払拭するような、徹底した従業員教育と安定したサービス提供が、顧客満足度を維持する上で不可欠である。

株式会社スタッフ満足について

■採用～定着支援まで「外国人採用」をフルサポート

特定技能ビザの採用支援に特化している当社は、海外在住および国内在住の外国人の採用から、定着にいたるまでの一貫した支援が可能です。

10年以上にわたる外国人人材の育成経験があるため、初めて外国人採用をしたいという企業様でも安心してお任せください。



■外国人採用支援数2,000名以上の豊富な実績

豊富な実績により培われたノウハウで、現場目線で採用から育成まで支援できることが強みです。

自社グループ内の介護施設、病院、ホテルなどで実際に外国人の採用から育成まで手掛けた経験もあり、能力やスキルの向上だけでなく、接客接遇やマナー研修などの支援も可能です。

行政対応や生活面の相談まで、あらゆる状況に素早く対応できるサポートをいたします。



■外国人コーディネーターによる充実した支援体制

採用後も、弊社の外国人コーディネーターによる、継続的な支援を実施いたします。

eラーニングによる日本語学習の支援や、定期的な個別面談の実施、日本の生活スタイルや文化の違いのレクチャーまで、幅広い支援を備えています。

母国語でのコミュニケーションが可能なので、採用後の早期離職を大幅に削減することが可能です。

企業概要

■社名：株式会社スタッフ満足

■設立：平成20年3月11日

■資本金：25,000,000円

■代表者：代表取締役 松浦 朋和

■事業内容：

【労働者派遣事業】 派27-301379

【有料職業紹介事業】 27-ユ-300937

【老人ホーム入居仲介事業】

【介護員養成研修事業】 大阪府指定：介護員養成研修169号／介護職員初任者研修

【登録支援機関】19登-003102

■所在地

・大阪本社

〒550-0005

大阪市西区西本町1-3-15 大阪建大ビル5階

TEL：06-6536-1125 FAX：06-6536-1041

・東京事務所

〒103-0028

東京都中央区八重洲2-1-8 八重洲Kビル10階

Tel：03-3241-9001 FAX：03-3241-9009



