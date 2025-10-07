【出展情報】株式会社BPIO、福岡からアジアへ広がる国際的イノベーションフェス「RAMEN TECH 2025」に出展

株式会社BPIO

バックオフィス業務をBPOやDXで改善・支援する株式会社BPIO（本社：北海道札幌市、代表取締役：一杉勇輝）は、2025年10月8日（水）～10月10日（金）に福岡で開催される国際スタートアップイベント「RAMEN TECH 2025」に出展いたします。

本出展は、RAMEN TECHの特別プログラム 「THE GATHERING - A Taste of Global Innovation」 の一環として実施される 「EXHIBITION / 企業展示」 に参加する形で行われます。このプログラムでは、国内外のスタートアップやイノベーターが一堂に会し、展示やピッチ、セッションを通じてグローバルな交流を促進します。

BPIOは、この「THE GATHERING」において、バックオフィス領域のDXやBPOの知見を発信し、スタートアップや成長企業の持続的な成長を支えるべく参加します。

世界中のスタートアップ、エンジニア、投資家、エコシステムビルダー、クリエイターが集い、テクノロジー、カルチャー、クリエイティブが交差することで未来のイノベーションを生み出す本イベントにおいて、BPIOはバックオフィスからのアプローチで新たな価値創出に貢献してまいります。

■ イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161906/table/3_1_d9c9fb0aba8dd6dacd30c9cdb6cbbc09.jpg?v=202510080355 ]

RAMEN TECHは「未来を味わえ。福岡から始まるイノベーション。」をテーマに、福岡からアジア、そして世界へと広がるスタートアップの未来を創造する祭典です。ラーメンが大陸から日本へ渡り、福岡で独自の進化を遂げて世界に広がったように、文化と技術が交差する福岡を舞台に新しい価値を生み出すことを目指しています。

■ BPIO出展内容

当社ブースでは、バックオフィスに関する課題を持つスタートアップや成長企業に向けて、

以下のサービスをご紹介いたします。

- 経理BPO：請求書処理から月次決算、IPO準備支援まで幅広く対応- 労務BPO：給与計算や年末調整など人事労務業務の安定化をサポート- DX支援：Money Forward、SmartHR、バクラク、freee などのSaaS選定・導入・定着支援- 個別相談：専門スタッフによる業務改善提案

BPIOは、バックオフィスの効率化を通じてスタートアップや成長企業の挑戦を支え、

未来のイノベーション創出に貢献してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社BPIO

所在地：

（本社）北海道札幌市中央区北4条西2丁目1-18 邦洋札幌N4・2ビル 7階

（東京事務所）東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル 2F

（福岡事務所）福岡県福岡市中央区赤坂1丁目7－10 リアン赤坂ビル5階

代表者：代表取締役 一杉 勇輝

設立：2023年4月

従業員数：50名（2025年8月現在）

事業内容：経理BPO、労務BPO、総務BPO、DX支援、業務設計・コンサルティング

URL：https://bpio.co.jp/