【予告】日本発 MacroTrade INSTRUMENTS、為替・FX体験を革新する、日本初の「資産可視化デバイス」MIFX-1のクラウドファンディングを開始。

■ プロジェクト概要

FocusFirstAdvisors株式会社画像は開発中のものです。

https://camp-fire.jp/projects/893808/preview?token=ow306iii&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show(https://camp-fire.jp/projects/893808/preview?token=ow306iii&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)

「MIFX-1」は、外貨保有者がスマホやPCにログインすることなく、資産推移を「生活空間に置く」という新しい投資体験を提供するデバイスです。

■ 特徴

■ クラウドファンディング概要

- 主要通貨（ドル円・ユーロ・ポンド・豪ドルなど）一目で表示- 前日比をリアルタイムに反映- スタンド型・壁掛け型の両対応で、ライフスタイルに自然に溶け込む設計画像は開発中のものです。画像は開発中のものです。- 特化モデル：第一弾は為替表示に最適化。見やすさを重視し、複雑なセットアップは不要で即設置。- シンプル＆美しいUI：数字とチャートを極限まで見やすく配置。- デバイス化の強み：スマホ・PC・アプリにはない「常時表示」という安心感。- 拡張性：今後のファームウェアアップデートで対応通貨を拡大予定。画像は開発中のものです。- プラットフォーム：CAMPFIRE / Makuake- 実施期間：CAMPFIRE / Makuakeを参照してください- 目標金額：CAMPFIRE / Makuakeを参照してください- リターン：「MIFX-1」先行割引モデル / 利用サポート リターン受取から1年間（公式LINE）/ 投資家コミュニティ参加権 ※ CAMPFIRE / Makuakeを参照してください。

プロジェクトが公開され次第、プレスリリースを配信致します。

■ 今後の展望

ホワイト 画像は開発中のものです。ブラック 画像は開発中のものです。

今回発表の「MIFX-1」を皮切りに、当社は 仮想通貨・ゴールド・FX に特化した専用デバイスを順次展開予定です。

MacroTrade INSTRUMENTSは、このプロジェクトを足がかりに 新規上場を目指してまいります。

公式X：https://x.com/macro_trade_jp

公式HP：https://macrotrade-instruments.jp/

代表：上村 十勝

日本初・世界初表記について...（2025年10月1日現在、自社調べ）

MacroTrade INSTRUMENTS