【予告】日本発 MacroTrade INSTRUMENTS、為替・FX体験を革新する、日本初の「資産可視化デバイス」MIFX-1のクラウドファンディングを開始。
FocusFirstAdvisors株式会社
画像は開発中のものです。
- 主要通貨（ドル円・ユーロ・ポンド・豪ドルなど）一目で表示
- 前日比をリアルタイムに反映
- スタンド型・壁掛け型の両対応で、ライフスタイルに自然に溶け込む設計
画像は開発中のものです。
画像は開発中のものです。
- 特化モデル：第一弾は為替表示に最適化。見やすさを重視し、複雑なセットアップは不要で即設置。
- シンプル＆美しいUI：数字とチャートを極限まで見やすく配置。
- デバイス化の強み：スマホ・PC・アプリにはない「常時表示」という安心感。
- 拡張性：今後のファームウェアアップデートで対応通貨を拡大予定。
画像は開発中のものです。
- プラットフォーム：CAMPFIRE / Makuake
- 実施期間：CAMPFIRE / Makuakeを参照してください
- 目標金額：CAMPFIRE / Makuakeを参照してください
- リターン：「MIFX-1」先行割引モデル / 利用サポート リターン受取から1年間（公式LINE）/ 投資家コミュニティ参加権 ※ CAMPFIRE / Makuakeを参照してください。
ホワイト 画像は開発中のものです。
ブラック 画像は開発中のものです。
画像は開発中のものです。
■ プロジェクト概要
https://camp-fire.jp/projects/893808/preview?token=ow306iii&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show(https://camp-fire.jp/projects/893808/preview?token=ow306iii&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)
「MIFX-1」は、外貨保有者がスマホやPCにログインすることなく、資産推移を「生活空間に置く」という新しい投資体験を提供するデバイスです。
- 主要通貨（ドル円・ユーロ・ポンド・豪ドルなど）一目で表示
- 前日比をリアルタイムに反映
- スタンド型・壁掛け型の両対応で、ライフスタイルに自然に溶け込む設計
画像は開発中のものです。
■ 特徴
画像は開発中のものです。
- 特化モデル：第一弾は為替表示に最適化。見やすさを重視し、複雑なセットアップは不要で即設置。
- シンプル＆美しいUI：数字とチャートを極限まで見やすく配置。
- デバイス化の強み：スマホ・PC・アプリにはない「常時表示」という安心感。
- 拡張性：今後のファームウェアアップデートで対応通貨を拡大予定。
■ クラウドファンディング概要
画像は開発中のものです。
- プラットフォーム：CAMPFIRE / Makuake
- 実施期間：CAMPFIRE / Makuakeを参照してください
- 目標金額：CAMPFIRE / Makuakeを参照してください
- リターン：「MIFX-1」先行割引モデル / 利用サポート リターン受取から1年間（公式LINE）/ 投資家コミュニティ参加権 ※ CAMPFIRE / Makuakeを参照してください。
プロジェクトが公開され次第、プレスリリースを配信致します。
■ 今後の展望
ホワイト 画像は開発中のものです。
ブラック 画像は開発中のものです。
今回発表の「MIFX-1」を皮切りに、当社は 仮想通貨・ゴールド・FX に特化した専用デバイスを順次展開予定です。
MacroTrade INSTRUMENTSは、このプロジェクトを足がかりに 新規上場を目指してまいります。
公式X：https://x.com/macro_trade_jp
公式HP：https://macrotrade-instruments.jp/
代表：上村 十勝
日本初・世界初表記について...（2025年10月1日現在、自社調べ）
MacroTrade INSTRUMENTS