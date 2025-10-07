【スポーツジム広告】2025年12月枠の募集を開始！【JOYFIT24×アドボックス】

株式会社エニアド

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）は、スポーツジム館内に設置するデジタルサイネージ「アドボックス」の2025年12月枠の募集を開始いたしました。

「アドボックス」は、スポーツジムを訪れる健康志向の高い利用者に直接アプローチできる広告媒体です。

運動習慣を持つ来館者は、美容・健康・ライフスタイル関連商材への関心が強く、購買意欲も高いことから、広告主様にとって極めて有効なターゲティングが可能となります。

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/gym-xadbox-materials

■健康志向ユーザーへの効果的なリーチで予算を最大化

今回の「2025年12月枠プロモーション広告」は、24時間会員制フィットネスジム「JOYFIT24」の個室トイレや更衣室に設置されたデジタルサイネージで配信されます。

動画広告は、医療・健康増進・美容関連商材と非常に相性が良く、健康意識の高いジム会員のプライベート空間に直接アプローチできる広告媒体です。

「予算を有効活用し、ターゲット層への確実な影響を実現しませんか？」

■JOYFIT24とは

JOYFIT24とは、スポーツクラブジョイフィットからマシントレーニングのみを抽出した、

24時間年中無休のマシンジム特化型のフィットネスクラブです。有酸素マシンからフリーウェイトまで、器具は全て使い放題。圧倒的なマシンラインナップにこだわることに加え、快適に使えるシャワールームからレディースエリアまでをリーズナブルな価格で利用可能です。

■空き枠情報を活用した柔軟なプランニング

2025年10月および11月の一部配信枠もご用意しています。短期間で成果を求める広告主様にとって、スピーディにターゲットへアプローチできる絶好のチャンスです。

■ご予算に応じた柔軟な提案

アドボックスでは、広告主様のご予算やニーズに応じた柔軟なプランニングを行っています。スポーツジム以外にも、ゴルフ場や百貨店など、幅広い設置先での広告配信が可能です。この機会に、予算を最大限に活用してターゲット層へのアプローチを成功させましょう。

■資料ダウンロードのご案内

スポーツジム広告の成功事例や導入事例をまとめた資料をご用意しております。

以下のリンクからダウンロードいただき、広告導入をご検討ください。

■お問い合わせ先

株式会社エニアド (ANY AD Inc.) 岩崎 聖

e-mail：xadbox@any-ad.jp

TEL：090-8870-7243

（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）

■株式会社エニアドについて

会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立：2023年12月

URL：https://any-ad.co.jp/

事業内容：

- アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営- メディア開発事業：新規メディアの開発と提供- オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援- マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援