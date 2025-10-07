和歌山市とソフトバンク株式会社との連携に関する協定の締結

和歌山市

和歌山市とソフトバンク株式会社は、和歌山市が掲げるビジョン『きらり輝く元気和歌山市』 の実現に向け、ＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)を推進することで、市民の利便性向上、新たな価値の提供、安心・安全で快適なまちづくりにつながる先行的な取組を双方の資源を活用して進めることを目的に、連携協定を締結することとし、次のとおり協定締結式を執り行いました。

【協定締結式】

１ 日 時 令和７年１０月２日（木）１３：３０～１４：１５

２ 場 所 和歌山市役所本庁舎４階 市長室

３ 出席者 ・ソフトバンク株式会社

法人統括 公共事業推進本部 本部長 柏木 陸照 （かしわぎ みちてる）氏

法人統括 西日本営業本部 第一営業統括部 第３営業部

部長 千葉 経道 （ちば のりみち）氏

・和歌山市長 尾花 正啓

【連携事項と主な取組】

（１）防災、災害対策に関すること

・デジタルを活用した避難活動支援の取組

（２）地域魅力発信に関すること

・デジタルを活用した地域魅力発信

・ビッグデータを活用した観光施策

（３）行政のデジタル化に関すること

・多様な働き方の推進によるワークライフバランスの向上

・キャッシュレス決済導入による業務効率化

（４）ＤＸ人材育成に関すること

・デジタル人材（ＤＸソムリエ）育成支援

・市職員のＤＸリテラシーの向上

（５）その他、双方協議のうえ必要と認められる事項