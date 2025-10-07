【医療・介護従事者向けセミナー開催】フリーアナウンサーとして活躍中の清水健氏 が地域包括ケアの重要性を語る

株式会社MSC

在宅医療・介護で地域を支えてきた株式会社MSC（本社：大阪市）は、創業10周年を迎え、地域包括ケアの実現を目指して医療・介護セミナーを2025年11月19日（水）に開催いたします。本セミナーでは、フリーアナウンサーとして幅広く活躍し、ご家族の介護・看取りの実体験をもとに年間100回以上の講演を行っている清水健氏を講師にお迎えします。

【講師プロフィール】

元読売テレビアナウンサー。現在はフリーアナウンサーとして、メディア出演やイベント司会、ファシリテーターなど幅広く活動。ご自身の経験をもとに、全国各地で年間100回以上の講演を行っています。

【セミナー概要】

日時：2025年11月19日（水）14:00～15:30（13:30開場）

会場：大阪産業創造会館 5F 研修室AB（大阪市中央区本町1-4-5）

参加費：無料

定員：60名（先着順）※定員に達し次第、受付終了

申込期間：～2025年11月10日

申込方法：お電話にて株式会社MSC 堀阪（TEL：06-6232-8121）までご連絡ください。

お問い合わせ：同上

【参加対象者】

大阪府内の医療・介護従事者（病院の社会福祉士、居宅介護支援専門員、介護老人保健施設の支援相談員）

【当日のスケジュール】

第一部（14:00～14:45）

清水健氏による講演「病と向き合う家族の形 ～がん患者との寄り添い方～」

全員参加型の特別講演を通じて、支援の本質を見つめ直します。

第二部（15:00～15:30）

清水健氏と当社社員（堀阪 優・桐村 仁美）による対談

「老人ホーム紹介の現場にある本音と課題」

～現場のリアルな声から支援のあり方を再考する～

老人ホームを探す際、相談者のニーズは多岐にわたります。当社では、入居希望者ご本人はもちろん、ご家族や医療機関など、相談元からの丁寧なヒアリングを徹底し、それぞれの状況に最適な施設をご案内しています。

本セミナーでは、現場で寄せられるリアルな声をもとに、老人ホーム紹介支援の本質と、今後の課題について深掘りします。

【株式会社MSC】

安心で快適な365日を。在宅医療に特化した6つの事業を連携し、24時間体制で地域医療に貢献しています。看護師が24時間365日常駐し、ヘルパー・看護師が常時対応。緊急時には連携医療機関が迅速に対応できる体制を整えています。

今後も事業拡大とサービス品質向上を目指し、地域社会への貢献に努めてまいります。

HP：https://msc-10.co.jp/

【会社概要】

商号：株式会社MSC

代表者：代表取締役社長 大坂 智一

所在地：〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-20 ASビル6階

設立：2015年4月

事業内容：

・訪問看護ステーション運営

・訪問看護ステーション開業支援

・調剤薬局運営

・入居紹介事業

・訪問介護事業所運営

・住宅型有料老人ホーム運営

・サービス付き高齢者向け住宅運営

・居宅介護支援事業所運営

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社MSC 入居営業部：堀阪 優（E-mail：m-horisaka@msc-10.co.jp）

TEL：06-6232-8121