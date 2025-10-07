【医療・介護従事者向けセミナー開催】フリーアナウンサーとして活躍中の清水健氏 が地域包括ケアの重要性を語る
在宅医療・介護で地域を支えてきた株式会社MSC（本社：大阪市）は、創業10周年を迎え、地域包括ケアの実現を目指して医療・介護セミナーを2025年11月19日（水）に開催いたします。本セミナーでは、フリーアナウンサーとして幅広く活躍し、ご家族の介護・看取りの実体験をもとに年間100回以上の講演を行っている清水健氏を講師にお迎えします。
【講師プロフィール】
元読売テレビアナウンサー。現在はフリーアナウンサーとして、メディア出演やイベント司会、ファシリテーターなど幅広く活動。ご自身の経験をもとに、全国各地で年間100回以上の講演を行っています。
【セミナー概要】
日時：2025年11月19日（水）14:00～15:30（13:30開場）
会場：大阪産業創造会館 5F 研修室AB（大阪市中央区本町1-4-5）
参加費：無料
定員：60名（先着順）※定員に達し次第、受付終了
申込期間：～2025年11月10日
申込方法：お電話にて株式会社MSC 堀阪（TEL：06-6232-8121）までご連絡ください。
お問い合わせ：同上
【参加対象者】
大阪府内の医療・介護従事者（病院の社会福祉士、居宅介護支援専門員、介護老人保健施設の支援相談員）
【当日のスケジュール】
第一部（14:00～14:45）
清水健氏による講演「病と向き合う家族の形 ～がん患者との寄り添い方～」
全員参加型の特別講演を通じて、支援の本質を見つめ直します。
第二部（15:00～15:30）
清水健氏と当社社員（堀阪 優・桐村 仁美）による対談
「老人ホーム紹介の現場にある本音と課題」
～現場のリアルな声から支援のあり方を再考する～
老人ホームを探す際、相談者のニーズは多岐にわたります。当社では、入居希望者ご本人はもちろん、ご家族や医療機関など、相談元からの丁寧なヒアリングを徹底し、それぞれの状況に最適な施設をご案内しています。
本セミナーでは、現場で寄せられるリアルな声をもとに、老人ホーム紹介支援の本質と、今後の課題について深掘りします。
【株式会社MSC】
安心で快適な365日を。在宅医療に特化した6つの事業を連携し、24時間体制で地域医療に貢献しています。看護師が24時間365日常駐し、ヘルパー・看護師が常時対応。緊急時には連携医療機関が迅速に対応できる体制を整えています。
今後も事業拡大とサービス品質向上を目指し、地域社会への貢献に努めてまいります。
HP：https://msc-10.co.jp/
【会社概要】
商号：株式会社MSC
代表者：代表取締役社長 大坂 智一
所在地：〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-20 ASビル6階
設立：2015年4月
事業内容：
・訪問看護ステーション運営
・訪問看護ステーション開業支援
・調剤薬局運営
・入居紹介事業
・訪問介護事業所運営
・住宅型有料老人ホーム運営
・サービス付き高齢者向け住宅運営
・居宅介護支援事業所運営
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社MSC 入居営業部：堀阪 優（E-mail：m-horisaka@msc-10.co.jp）
TEL：06-6232-8121