「DX本部」を新設 ～データ利活用とAIを両輪に、新たなマーケティング支援を展開～

株式会社CyberACE(サイバーエース)

株式会社サイバーエース（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島大、以下「当社」）は、WEBマーケティングにおけるデータ利活用とAIを活用した新規サービスの開発を行う「DX本部」を設立したことをお知らせいたします。





■開発の背景

生成AIの台頭でWEBマーケティング市場が急速に変化するなかで、企業のマーケティング活動はより精緻なデータ分析と時流に合わせた運用が求められています。そこで当社は、生成AI時代に向けたデータ基盤の構築から広告・CRM活用、さらに実績の可視化までを一気通貫で支援する体制を整えるべく、新たにDX本部を設立いたしました。

■取り組み内容

DX本部では、以下の取り組みを中心に推進してまいります。

１.データ利活用の土台を整えるデータ基盤の構築

広告データと基幹データを突合したマーケティングCDPを構築し、今後のデータ利活用を支える基盤を作ります。

これにより、広告投資と売上・LTVの関係を明確にし、より正確なROI分析を実現します。

２.AIを活用した広告最適化やCRMへのデータ利活用

過去の広告配信データをもとに、クリック率や購買確率をAIが予測。成果が見込めるセグメントに自動的に配信を最適化することで、CPAを削減できます。

３.生成AIリスキリングサービス

全社員が生成AIを当たり前に使えるよう、最先端の情報を組み込んだ研修カリキュラムを提供します。

これにより、クライアント企業も最新の生成AIを活用した広告施策をスピーディに実行できるようになります。

■クライアント企業のメリット

本取り組みにより、クライアント企業は次のような価値を得られます。

- マーケティングROIの改善

- データドリブンな戦略立案によるビジネス成果の最大化

- 生成AIによる新しい価値の創出

■今後の展望

今後は、データとAIの活用範囲をさらに拡大し、クライアント企業のビジネス課題に合わせたカスタマイズ支援を強化してまいります。継続的なアップデートを重ね、成果につながるサービスを提供し続けることを目指します。

会社概要

会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）

所在地：〒150-6121 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階

電話番号:03-5656-2214

設立日：2018年5月1日

代表者：代表取締役社長 西島 大

事業内容：インターネット広告事業

URL：https://cyberace.co.jp/

