【大阪全域拡大】不動産管理会社向けシェアNo.1の物件撮影代行サービス「Req（レック）」、大阪全域で撮影提供スタート

株式会社Live Search（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：福井 隆太郎、以下「リブ・サーチ」）が提供する不動産業者向け物件撮影代行サービス「Req（レック）」が、2025年11月1日より、現在展開している大阪エリア（大阪市/豊中市/吹田市）から大阪府全域へとエリアを拡大することが決定致しましたので、事前告知としてお知らせします。

■導入シェアNo.1の物件撮影・間取り図作成代行サービス「Req（レック）」のご紹介

「Req（レック）」は、不動産管理会社様向けに開発された、空室の写真撮影から編集、間取り図作成までを一貫して代行する物件撮影・間取り図作成代行BPaaS（※1）サービスです。

500社以上の会社様にご利用いただき、2025年8月には2度目となる導入社数シェアNo.1（※2）を獲得しました。

サービス提供開始以降、さまざまな事業規模の企業にご導入いただくとともに、導入企業の99.5%以上に継続的にご利用いただいています。

※1‥BPO（業務プロセスのアウトソーシング）とSaaS（クラウド型ソフトウェア）を組み合わせた、クラウド経由で業務プロセス全体を委託できるサービス

※2‥2025年8月 不動産物件撮影代行サービスにおける日本マーケティングリサーチ機構による市場調査結果

詳細を見る :https://photo-livesearch.com/req/about

■「Req」の提供エリア

2025年11月1日以降の提供エリアは以下です。

《 東京都 》

都内23区 / 調布市 / 府中市 / 狛江市 / 西東京市 / 武蔵野市 / 三鷹市 / 八王子市 / 町田市 / 清瀬市 / 東久留米市 /小金井市 / 小平市 / 東村山市 / 東大和市 / 国分寺市 / 国立市 / 立川市 / 昭島市 / 日野市 / 多摩市 / 稲城市

《 神奈川県 》

川崎市 / 横浜市 / 相模原市

《 千葉県 》

千葉市 / 船橋市 / 市川市 / 浦安市 / 松戸市 / 習志野市 / 流山市 / 柏市 / 鎌ヶ谷市 / 八千代市

《 埼玉県 》

さいたま市 / 川口市 / 川越市 / 戸田市 / 蕨市 / 和光市 / 三郷市 / 越谷市 / 草加市 / 八潮市 / 朝霞市 / 志木市 / 富士見市 / ふじみ野市 / 新座市 / 所沢市 / 吉川市

《 茨城県 》

日立市 /那珂市 /笠間市 /水戸市 /ひたちなか市 / 小美玉市 / 石岡市 / つくば市 / かすみがうら市 / 土浦市 / 那珂郡東海村 / 東茨城郡城里町 / 東茨城郡茨城町 / 東茨城郡大洗町

《 愛知県 》

名古屋市

《 大阪府 》

大阪市 / 豊中市 / 吹田市

11/1よりNEW!

堺市 /岸和田市 / 池田市 / 泉大津市 / 高槻市 / 貝塚市 / 守口市 / 枚方市 / 茨木市 / 八尾市 / 泉佐野市 / 富田林市 / 寝屋川市 / 河内長野市 / 松原市 / 大東市 / 和泉市 / 箕面市 / 柏原市 / 羽曳野市 / 門真市 / 摂津市 / 高石市 / 藤井寺市 / 東大阪市 / 四條畷市 / 交野市 / 大阪狭山市 / 泉南市 / 阪南市 / 能勢町 / 豊能町 / 島本町 / 忠岡町 / 熊取町 / 田尻町 / 岬町 / 太子町 / 河南町 / 千早赤阪村

《 兵庫県 》

神戸市 / 明石市 / 尼崎市 / 西宮市 / 宝塚市 / 芦屋市 / 伊丹市

《 福岡県 》

福岡市 / 大野城市 / 春日市 / 太宰府市 / 筑紫野市/ 那珂川市

《 熊本県 》

熊本市 / 八代市 / 宇土市 / 合志市 / 宇城市 / 氷川市 / 菊池郡菊陽町

■不動産情報を“カタログ化”する-物件撮影・間取り図作成代行サービス Live Search のミッション

リブ・サーチは「不動産情報をカタログ化する」をミッションに掲げ、物件写真撮影・間取り図作成・Web上での空室写真提供など、不動産業界向けの情報支援サービスを展開しています。

現代ではスマートフォンから誰もが簡単に不動産情報へアクセスできる一方で、掲載されている情報が数年前の写真や現況と異なる間取り図であるケースも少なくありません。

しかし、不動産業に従事する方々は、常に「正しい情報を提供したい」という誠実な想いを持っています。ただ、膨大な業務量の中では、1つ1つに十分な手間をかけることが難しいのが実情です。

私たちは、そうした現場の課題を技術でサポートし、正確で魅力的な不動産情報を社会に届けるインフラを築いていきます。

《リブ・サーチのサービス一覧》

【賃貸管理向け】物件撮影・間取り図作成代行サービス「Req賃貸管理」

https://photo-livesearch.com/req/about

【賃貸仲介向け】物件画像ストックAIデータプラットフォーム「Stockplace」

https://photo-livesearch.com/stockplace/about

【売買仲介向け】物件撮影代行サービス「Req売買・テナント」

https://photo-livesearch.com/req_sales/about

■株式会社Live Search 会社概要

社 名 ：株式会社Live Search

本 社 ：福岡県福岡市中央区天神3丁目6-16 オフィスニューガイアCLAIR天神3F

東 京オフィス：東京都渋谷区円山町28番4 大場ビルA館5a

大 阪オフィス：大阪市北区曽根崎2丁目2-1 梅新21ビル 401号室

名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区栄1丁目24-25 CK16伏見ビル5階北

代 表 取 締 役：福井 隆太郎

設 立 ：2016年9月1日

資 本 金 ：5億1,218万円(資本準備金含む)

企 業 U R L ： https://livesearch.co.jp