カスタム時計メーカー「DiW」から、技術と美が融合した新たなタイムピース「CARBON ROLEX DAYTONA Nova」が登場。

株式会社PRINCIPE prive

「CARBON ROLEX DAYTONA Nova（ノヴァ）」は、精密なカーボンファイバー構造とアートのような美しい造形を融合させたモデルです。素材の層やネジ一本、角度のひとつまで職人の手で仕上げられ、DiWのクラフトマンシップを体現しています。Novaは単なる時計にとどまらず、“時間”という概念を新たに感じさせる、唯一無二のタイムピースです。

DIW（Designa Individual Watches）販売ページ

https://principe-prive.com/products/carbon-rolex-daytona-nova

エンジニアリングとアートの融合

「Nova」の本体には高品質なカーボンファイバーを使用。何層にも重ねた素材を丁寧に削り、角度やラインを微調整することで、滑らかさと力強さを兼ね備えた美しいフォルムに仕上げています。各パーツは単に組み合わせるのではなく、全体との調和を考えて設計されており、職人の手で仕上げることで、まるで生きているかのような存在感を持つ時計となっています。

身にまとうアート

カーボンケースは「Nova」の「体」、文字盤は「声」、ムーブメントは「鼓動」。職人の手による細かな仕上げで、無機質なパーツがまるで息を吹き込まれたかのように生き生きとした機械に変わります。光の当たり方で表情を変えるディテールは、技術と芸術がひとつになった証です。本モデルは、身につけることで完成する“アート作品”のような時計です。

世界限定5本

DiWでは希少性を保つため、すべてのモデルを数量限定で展開しています。『CARBON ROLEX DAYTONA Nova』は世界でわずか5本のみの限定モデルです。技術の美しさを象徴するこの時計は、持つ人だけの特別な時間を刻む、唯一無二の存在となっています。

CARBON ROLEX DAYTONA - NovaCARBON ROLEX DAYTONA - Nova \12,430,000（税込み）

モデル名：CARABON ROLEX DAYTONA - Nova

販売価格：\12,430,000（税込）

モデル：Cosmograph Daytona

ムーブメント：Perpetual (automatic winding), chronograph

キャリバー：4130

サイズ：41mm

ベゼル：カーボン

パワーリザーブ：約72時間

防水：5ATM

ストラップ：Hand-made nato-nylon、Velcro、カーボンバックル

保証：7年（本国出荷時から）

取扱店舗

プリンチペプリヴェ表参道店

東京都港区北青山3-5-19 2F

03-6427-4367



プリンチペプリヴェ公式オンラインストア

https://principe-prive.com/collections/designa-individual-watches

PRINCIPE priveについて

PRINCIPE prive (プリンチペ プリヴェ) 2015年 設立（本社：東京 港区）海外ブランドの輸入総代理店を務める傍ら、独自のカスタマイズ製品を数多く発表、多くのセレブリティーを魅了する企業ブランド。 スウェーデン発の高級アップルウォッチケース GOLDEN CONCEPT を初めとしたブランドを、日本、韓国、米国にて展開しています。

公式HP：https://principe-prive.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/principeprive/

DIW(Designa Individual Watches) について

「DIW」は、2011年にベルギーの2人のジュエリーアーティスト/デザイナーによって設立されました。ブランドのクリエイターであるVictor＆Morris Rampel兄弟は、モダンなテクノロジーとジュエリーアートを組み合わせて、ユニークなカスタム製品の製造に取り掛かることを決めました。現在「Designa Individual」は、様々な製造業界で得られたジュエリーマスターの技術と経験を利用して、ヨーロッパの最高品質のハイエンドカーボンを使用したユニークな製品を生み出しています。その高い技術力が認められ「JACOB&CO」「CONSTANTIN CHAYKIN」「CVSTOS」とコラボレーションしています。