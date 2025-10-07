G.A.コンサルタンツ、介護業界西日本最大級の展示会「CareTEX大阪’25」に出展

G.A.コンサルタンツ株式会社

G.A.コンサルタンツ株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：勝本 健司）は、2025年10月15日（水）～17日（金）にインテックス大阪で開催される、西日本最大級の展示会「CareTEX大阪’25」に出展します。ブース内で事例紹介やサービス紹介展示を構え、会期中インドネシアの教育機関とオンラインで繋ぎ、日本の就業を目指す学生たちと交流するイベントを開催します。ぜひ、この機会に当社ブースへお立ち寄りください。

【開催・出展概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/150352/table/15_1_0d90a40d448d1cc9724d6d24b65a5d0a.jpg?v=202510070926 ]

来場者事前登録URL

https://dxpo.jp/u/tex/osaka25/

商談予約URL

https://dxpo.jp/real/tex/osaka25/product.html?text=G.A

G.A.コンサルタンツ株式会社

私たちG.A.コンサルタンツは「成長するアジアビジネスの総代理人」という理念のもと、業界のリーディングカンパニーとして1995年から外国人材を日本に招へいしてキャリア形成をサポートし、日本企業のグローバル化を支援してまいりました。これからもずっとアジアと日本が共に成長するお手伝いをしていきます。

https://gagr.co.jp/