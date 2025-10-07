【NEW OPEN】「買取専科 福富店」が10月7日(火)岡山市南区にオープン！

写真拡大 (全2枚)

株式会社SENKA





買取専科 福富店が2025年10月7日(火)にオープンいたしました。


岡山市南区周辺で貴金属買取・ダイヤ、宝石買取・ブランドバッグ買取・ブランド時計買取なら、


買取専科　福富店までお気軽にご相談ください！



金・ダイヤモンド・ブランドバッグ・時計はもちろん切手・着物や骨董品等、ご自宅にある使わないものをお買取りさせていただきます！



接客ブース

古いお品物・壊れた時計・ボロボロのバッグなど、捨ててしまう前に是非ご相談ください！


どんなお品物でも無料にて査定させていただいております。


他店でお断りされたお品物でも、買取専科ならお買取り可能です！


今ならオープン記念として以下キャンペーンを実施しております。



オープン記念キャンペーン




１.ご成約いただいたお客さま全員に通常買取金額より買取金額最大30％UP！


※最大30％UPキャンペーンは上限5万円となります。またインゴットや一部金貨は対象外となります。


キャンペーン適用条件は店頭スタッフまたはお電話にてお問合せください。



２.査定された方に生活雑貨プレゼント！


※商品がなくなり次第終了となります。



キャンペーンは10/7(火)～10/31(金)の期間限定です。


この機会にぜひご利用ください！



※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。


ご利用の際は事前にお電話にてお問い合わせくださいませ。



店舗情報



店舗名：買取専科　福富店


住所：岡山県岡山市南区福富西1丁目4-5　ニュー岡田ビル1階


アクセス：岡電バス「福富西一丁目」より徒歩5分


営業時間：9:00～18:00


定休日：不定休


電話番号：086-239-9381


URL：https://kaitori-senka.co.jp


※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずご持参ください。