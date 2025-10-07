こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
11/1 立正大学大学院オープンキャンパス開催 ―オンライン個別相談・来校型イベント同日実施―
立正大学大学院（本部：東京都品川区、学長：北村行伸）では、11月1日（土）に大学院志望者を対象としたオンライン個別相談会を開催します。希望する研究科の教員と直接相談できる貴重な機会です。また同日、品川キャンパスにて文学研究科志望者向けの来校型オープンキャンパス（予約不要）も実施します。学園祭「橘花祭」との同日開催で、大学の雰囲気を体感しながら進学への理解を深められます。オンライン個別相談は事前申込制です。詳細・お申込みは下記URLをご覧ください
◆オンライン個別相談（イベントへの参加申込みには、会員登録が必要です。）
申込期間：10月1日（水）～10月29日（水）23：59まで
参加研究科：法学研究科・経営学研究科・経済学研究科・地球環境科学研究科（環境システム学専攻・地理空間システム学専攻）・社会福祉学研究科
・［オンライン］法学研究科個別相談 ：https://mypage.s-axol.jp/ris/event/11
・［オンライン］経営学研究科個別相談 ：https://mypage.s-axol.jp/ris/event/10
・［オンライン］経済学研究科個別相談 ：https://mypage.s-axol.jp/ris/event/29
・［オンライン］環境システム学専攻個別相談 ：https://mypage.s-axol.jp/ris/event/5
・［オンライン］地理空間システム学専攻個別相談 ：https://mypage.s-axol.jp/ris/event/6
・［オンライン］社会福祉学研究科個別相談 ：https://mypage.s-axol.jp/ris/event/7
◆来校型オープンキャンパス（品川）
文学研究科（開催時間：11時～16時、場所：品川キャンパス9号館）
▼本件に関する問い合わせ先
立正大学入試センター
TEL：03-3492-6649
メール：exa@ris.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/