【明星大学】卒業生経営者による新たな連携の場「明星大学経営者ネットワーク」を発足 --地域に根差した大学づくりへ、10月11日に発足式を開催
明星(めいせい)大学（東京都日野市、学長：冨樫 伸）は、卒業生の企業経営者同士が交流し、母校と地域社会の発展に寄与することを目的とした「明星大学経営者ネットワーク」を設立します。
帝国データバンクの2024年調査によれば、明星大学の卒業生が全国で779人が社長として活躍しており、広く社会に貢献する人材を輩出してきました。中でも、多摩地域に本社を置く企業（株式会社・有限会社）の社長の出身大学別ランキングでは、明星大学が4年連続で第3位にランクインしており、地域経済との結びつきが強い卒業生の活躍は、大学が地域に根差した存在として発展していく上で大きな力となっています。
このネットワークの設立を記念し、2025年10月11日（土）に発足式を開催いたします。本ネットワークの発足式では、卒業生経営者による交流の様子や、大学と地域との新たな連携の可能性をご覧いただけます。ぜひ、取材にお越しいただき、明星大学の新たな取り組みをご紹介いただければ幸いです。
■「明星大学経営者ネットワーク」の概要
●目的
昨今の企業環境の多様化、国際化等、時代は目まぐるしく変化している。
このような企業を取り巻く環境の中で、明星大学卒業生である会社経営者同士が親睦を深め、経営者としての識見の向上を図り、相互の企業の発展に寄与する。
また、明星大学と「明星大学経営者ネットワーク」の密接な協力関係を推進して、学生のキャリア支援、インターンシップの受け入れ等、母校の発展に貢献する。
●対象者
以下の条件を満たす方
(1)明星大学に在籍した者。
(2)会社経営者もしくは会社経営者であった方。
また、それと同等の見識を持つ方。
※社長の推薦があれば、明星大学出身者であることを条件として個人事業主の税理士、会計士、取締役・執行役員も対象に含める。
●発起人（卒業期順）
高杉 憲由 （たかすぎ のりよし）（理工学部 土木工学科卒 10期）
中島 始広 （なかじま もとひろ）（人文学部 社会学科卒 21期）
秋葉 裕樹 （あきば ひろき）（人文学部 経済学科卒 28期）
林 宏賢 （はやし ひろたか）（情報学部 情報学科卒 32期）
齊藤 公平（さいとう こうへい）（人文学部 経済学科卒 35期）
■「明星大学経営者ネットワーク」発足会のご案内
・日時：2025年10月11日（土）14:00～18:30（予定）
・会場：明星大学（東京都日野市程久保2-1-1）
・内容：
- 第1部：設立総会
- 第2部：発足記念講演 吉田元一氏（明星学苑 前理事長、 三井物産株式会社元副社長）
- 第3部：ワークショップ
- 第4部：懇親会
※参加申し込みは終了しております
▼本件に関する問い合わせ先
明星学苑経営企画ユニット広報チーム
手塚龍之
住所：東京都日野市程久保2-1-1
TEL：0425915670
メール：koho@meisei-u.ac.jp
