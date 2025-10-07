令和トラベル、ハワイ市場の拡大を目指しハワイ子会社ALOHA7, Inc. 経営体制変更のお知らせ

株式会社令和トラベル

かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を運営する、株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）は、ハワイ市場における事業拡大を加速させるべく、グループ子会社である ALOHA7, Inc. の経営体制を変更し、当社執行役員CCO（Chief Communication Officer）である大木優紀をCEOに任命したことをお知らせいたします。

■ 経営体制変更の背景

ハワイは長年にわたり日本人に最も人気のある旅行先のひとつであり、令和トラベルにとっても戦略上欠かせない市場です。

しかし、コロナ禍以降、日本からの渡航者数は回復途上にあり、とりわけ若年層の需要は伸び悩んでいます。こうした状況を打破し、ハワイ市場における存在感を強めるため、現地子会社の経営体制を刷新いたしました。

令和トラベルは創業以来「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに掲げ、デジタルとリアルを融合させた新しい旅行体験を提供してまいりました。今回、大木をハワイ現地法人のCEOに据えることで、ハワイの魅力を再発見・再創造する取り組みを加速し、新しい世代に向けた発信を推進します。あわせて、現地パートナーとの連携もより一層強化し、日本の旅行者が再びハワイを身近に感じられるよう努めてまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77082/table/228_1_6ec27327b9cfc266a551210495899d95.jpg?v=202510070926 ]

■ ALOHA7, Inc. CEO 大木 優紀（Yuuki Ohki）

2003年 テレビ朝日にアナウンサーとして入社。「GetSports」「やじうまテレビ!」「くりぃむナントカ」「スーパーJチャンネル」など様々なジャンルの番組に出演。2021年12月テレビ朝日を退社し、2022年1月より株式会社令和トラベルにジョイン。入社後は主にPRを担い、企業認知及びプロダクト認知獲得に向けて推進するとともに、動画コンテンツによる集客も推進。2023年4月に執行役員（PR担当）に就任。2025年10月よりハワイ子会社 ALOHA7, Inc. CEOに就任。

＜就任コメント＞

この度、ALOHA7, Inc.のCEOに就任することになりました。私自身、令和トラベルの「あたらしい旅行を、デザインする。」というミッションに共感し、当社のCCOとして、旅の価値を伝える広報活動に奔走してまいりました。今後はハワイに赴任し、この素晴らしい場所が持つ真の魅力を、日本の皆様、特にまだハワイに行ったことのない若い世代の方々にも波及させていきたいと考えています。日本からハワイを訪れる旅行者が半減している現状を打破し、ハワイの美しい自然や文化、人々の温かさを、令和トラベルの「あたらしい旅行」の力で再び盛り上げてまいります。どうぞご期待ください。

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

公式SNS

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/

・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide

・TikTok：https://www.tiktok.com/@newt_travel

・YouTube：https://www.youtube.com/@newt_travel