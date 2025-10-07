ÍèÆü¸ø±éÌÜÁ°¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡ª¥ª¥¢¥·¥¹Á´134¶Ê¤òÅ°Äì²òÀâ¡ªÍ£°ì¤Î³Ú¶Ê²òÀâËÜ¡í·èÄêÈÇ¡í¡ØWhat¡ìs the story?¡¡¥ª¥¢¥·¥¹Á´¶Ê²òÀâ¡Ù¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¡Ë¤Ï¡¢¡ØWhat's the story?¡¡¥ª¥¢¥·¥¹Á´¶Ê²òÀâ¡Ù¤ò¥¸ー¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê2025Ç¯10·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー·ã¾Þ¡ª·»Äï¤ÎËÜ²»¤È¥É¥é¥ÞËþºÜ¡ª¥ª¥¢¥·¥¹Á´134¶Ê¤òÌÖÍå¤·¤¿Í£°ì¤Î³Ú¶Ê²òÀâËÜ"·èÄêÈÇ"
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤ÏÉ¬ÆÉ¤À¡£¥Ø¥¤¥ß¥Ã¥·¥å¤È¥Æ¥Ã¥É¤Û¤É¥Ð¥ó¥É¡¢²»³Ú¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¥Þ¥Ã¥È ¡¦ ¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥í¥¹( ±Ç²è ¡Ø¥ª¥¢¥·¥¹ : ¥¹ー¥Ñー¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ù´ÆÆÄ )
¥®¥ã¥é¥¬ー·»Äï¤ò¡ÈÃ¯¤è¤ê¤â¿¼¤¯ÃÎ¤ë¡É²»³Ú¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Æ¥Ã¥É¡¦¥±¥¹¥éー¤È¥Ø¥¤¥ß¥Ã¥·¥å¡¦¥Þ¥¯¥Ù¥¤¥ó¤¬Á´134¶Ê¤Î²òÀâ¤ò¼´¤Ë¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ÎÇØ·Ê¤È¼Ò²ñÅª±Æ¶ÁÎÏ¡¢»þÂåÀ¤ò±Ô¤¯ÉÁ¤½Ð¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î·èÄêÈÇ¡ª
¡ãÆâÍÆ¡ä
¢£¡È¥É¥ó¥È¡¦¥ë¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥¢¥ó¥¬ー¡É¡È¥ï¥ó¥Àー¥¦¥©ー¥ë¡É¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤«¤éBÌÌ¡¢±£¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤Þ¤Ç――Á´³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºîÇØ·Ê¤ÈÊ¸²½Åª±Æ¶Á¤òÅ°Äì²òÀâ
¢£1994～2009Ç¯¤Î¥®¥ã¥é¥¬ー·»Äï¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤«¤é¡¢Ì¤¸ø³«¥¨¥Ô¥½ー¥É¤äÉñÂæÎ¢¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Æ¥Ã¥É¡¦¥±¥¹¥éー
²»³Ú¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²»³Ú½µ´©»æNMEÊÔ½¸Éô¤ò·Ð¤Æ¡¢·î´©²»³Ú»ïQ¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ø¡£½é¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¼èºà¤ÏNME»þÂå¤Î1994Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥åー¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡È¥¹ー¥Ñー¥½¥Ë¥Ã¥¯¡É¤Î¥ê¥êー¥¹Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥ô¥åー¤Ï½½¿ô²ó¤òÄ¶¤¨¡¢ºÇ¸å¤Î¼èºà¤Ï2009Ç¯¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Î°ÜÆ°Ãæ¡¢¥Ð¥ó¥É²ò»¶¤Î¿ô¤«·îÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¤ÎÉ½»æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5²óÃ´Åö¡£UK¥í¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñÂ¿¿ô¡£¥¤¥®¥ê¥¹ºß½»
¥Ø¥¤¥ß¥Ã¥·¥å¡¦¥Þ¥¯¥Ù¥¤¥ó
²»³Ú¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡£NMEÊÔ½¸Éô¤ËºßÀÒÃæ¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î²ò»¶·à¤òºÇÁ°Àþ¤ÇÌÜ·â¡£¥Ð¥ó¥ÉºÇ¸å¤Î¸ø¼°¥Ä¥¢ー¡¦¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¼¹É®¡£2018Ç¯¡¢¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¤Î¡ØAny Road Will Get Us There (If We Don't Know Where We're Going)¡Ù¤ò¶¦Ãø¤·¤¿¡£¡Ø¥Ó¥£¡¦¥Ò¥¢¡¦¥Ê¥¦¡Ù¥ê¥¤¥·¥åーÈ×¤Î¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤â¼¹É®¡£¤³¤ì¤Ï¸ø¼°¥ª¥¢¥·¥¹Å¸¡ØCHASING THE SUN: OASIS 1993 - 1997¡Ù¤Ç³ÈÂçÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹ºß½»
½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§What's the story?¡¡¥ª¥¢¥·¥¹Á´¶Ê²òÀâ
Ãø¼Ô¡§¥Æ¥Ã¥É¡¦¥±¥¹¥éー¡¿¥Ø¥¤¥ß¥Ã¥·¥å¡¦¥Þ¥¯¥Ù¥¤¥ó
Ìõ¼Ô¡¡ÎëÌÚ¤¢¤«¤Í
»ÅÍÍ¡¡A5¡¿¥Ïー¥É¥«¥Ðー¡¿452¥Úー¥¸
²Á³Ê¡¡ÀÇ¹þ3,520±ß¡ÊËÜÂÎ3,200±ß¡Ë
ISBN¡¡978-4-910218-39-7
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î7Æü
È¯¹Ô¸µ¡§¥¸ー¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó
½ñ»ï¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://books.jeane.jp/books/oasis_whatsthestory/
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¸ø³«Ãæ
ÆÃÅµ¾ðÊó¡¢»î¤·ÆÉ¤ß¡¢Ãø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤ÉËÜ½ñ´ØÏ¢¾ðÊó¤ò¿ï»þ¹¹¿·
https://books.jeane.jp/oasis_whatsthestory
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§pr@jeane.jp