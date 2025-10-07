『パーソルが解説！業務代行サービスの「失敗しない選び方」ガイド』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/persol-bd-20251023/M1D



■「明日にでも誰か来て欲しい」人手不足の深刻化で採用を急ぐ企業が増えている。

現在のビジネス環境において、多くの企業が人手不足の課題に直面しています。

人手不足は、少子高齢化や労働市場のミスマッチ、労働力の都市部集中といったマクロ的要因と、採用力の差やデジタル化の遅れなど個々の企業課題を背景にしたものとが複雑に交錯して、近年益々深刻なものになっています。

また、担当者の急な退職、育児・介護休業による一時的な業務空白なども増加傾向にあり、「明日にでも誰か来てほしい」と切実な声をあげる企業が増えています。





■外部委託したいが、整理された業務マニュアルや手順書がない人手不足が生じている現場では、どのようなことが起きているのでしょうか。一人が担うタスクの増加、業務プロセスの属人化、残業時間の増加などが連鎖的に発生し、本来必要とされる業務改善に手がつけられないという課題を抱えることになります。結果として、業務を外部に委託したいと思っても、体系立ったマニュアルや手順書が整備されておらず、依頼内容を整理するだけでも現場の負担が増す状況に陥ってしまいます。■パーソルが解説する、業務代行サービスの選び方と、翌日から、月10時間から対応可能な「StepBase」の紹介本セミナーでは、数ある業務代行サービスの中から、稼働開始までのスピード、月々の対応時間、品質等、自社に合うサービスをどう選べばいいのか、失敗しないサービス選びのポイントを、業務代行を知り尽くしたパーソルならではの視点で紐解きます。その上で、契約した企業から「ここまでやってくれるの？」と高い評価を得る「StepBase」のサービスを事例を交えてご紹介します。■主催・共催パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

