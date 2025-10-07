『【EC出店企業必見】今よりもっと楽に、利益を守り、売上を伸ばす価格戦略』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/gmo-cybersecurity-20251029/M1D



■EC市場で加速する価格変動と競争環境

近年のEC市場は数時間単位で価格が変動するケースも多く、常に価格を監視して適正に調整しなければ販売機会を逃してしまう状況が生まれています。楽天やAmazon、Yahoo!など主要モールでの競争は一層激化しており、月に数回チェックする程度の価格管理や、一度設定した価格を長期間据え置くような従来の方法では、売上を伸ばし、利益を守りながら成長することが難しくなっています。





■人手不足で価格調整が追いつかず機会を失う現場の実態EC担当者の多くは、数百から数千点の商品価格を手動で調べ、調整する業務を限られたリソースで抱えています。その結果、変動の激しい市場価格に対応できず、せっかくの売れ筋商品を適正価格で販売できないまま機会損失につながっているケースが増えています。JAN・型番商材を扱う事業者にとっても、競合との価格差が売上に直結するため、現場の負担はさらに大きくなっています。■自動化で利益を守り売上を最大化する価格戦略本セミナーでは、150以上のECモールに対応し、数百～数万の商品を一括調査・更新できる「プライスサーチ」の仕組みを解説します。仕入れ値やモール手数料を加味した利益率の自動算出、最安1位はもちろん、2位・3位への自動追従による利益を守る柔軟な価格調整、上限下限ストッパーによる過度な値下げ防止など、実務に直結する強みをご紹介します。導入企業710社以上・継続利用率99% という実績に加え、月額25,000円から始められるスモールスタートの柔軟性 も備えており、限られたリソースでも無理なく導入できます。さらにセミナーでは、実際のデモ画面を用いて操作感や導入イメージを具体的に体験いただけます。■こんな方におすすめ- 楽天・Amazon・Yahoo!などのECモールに出店しており、JAN・型番商材（価格比較されやすい商品）を取り扱う事業者- 価格調整に時間を取られ、適正価格を維持できていない方- 人手不足で効率的な価格運用に課題を感じている方■参加者特典（期間限定）- ご契約時の初期費用（最大5万円）を無料に- 無料体験点数を通常20点から100点に拡張■主催・共催GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

