TRIPORT代表・岡本が厚生労働省主催『「多様な正社員」制度導入支援セミナー』に先進企業として登壇

TRIPORT株式会社

TRIPORT株式会社（代表取締役：岡本 秀興）・TRIPORT社会保険労務士法人（代表社員：岡本 秀興）（以下 TRIPORT）は、2025年10月9日（木）に開催される厚生労働省委託事業 第1回「多様な正社員」制度導入支援セミナーに登壇することをお知らせいたします。

本セミナーで岡本は、「先進企業による事例紹介」および「有識者・先進企業によるパネルディスカッション」に登壇します。短時間正社員制度を中心とした具体的な取組内容や、導入にあたっての課題と解決ポイントを解説し、続くパネルディスカッションでは、企業が共通して抱える課題や業種・規模による活用の違いなど、より実践的な議論を深めます。

登壇の背景：TRIPORTが実践する「多様な働き方」

お申し込み :https://pubpjt.mri.co.jp/seminar/20251009.html

TRIPORTは創業時から、「いつでも・どこでも・好きなだけ」働ける社会の実現を掲げ、全社員・全部署にテレワーク勤務制度を導入し、テレワーク勤務の利用率は100％を実現してきました。

また、今回のセミナーのテーマでもある「短時間“正社員”制度」を導入しています。育児期などに限定される短時間“勤務”制度（いわゆる時短勤務／育児においては3歳までしか利用できない）ではなく、本人の希望に応じて適用され、フルタイム正社員と同等のロジックで待遇が計算される制度は「短時間“正社員”制度」です。その他にも、社員のニーズに合わせて、裁量労働制度や事業場外みなし労働時間制度等、柔軟な働き方を実現できる体制を構築しています。

重要なのは「制度の導入」だけでなく、それが形骸化せず実際に機能するための運用設計です。今回の登壇では、自社での実践知を基に、多くの企業が抱える課題を解決へ導くためのポイントなどをご紹介します。

セミナー概要

正社員とは、フルタイム勤務、残業あり、転勤ありと思っていませんか？

勤務地や勤務時間などに制限があっても、優秀な人材が活躍し続けるために「多様な正社員」制度等の「多様な働き方」を実現するための社内制度があります。

本セミナーでは、実際に「多様な正社員」制度（短時間正社員制度など）を導入した企業における事例紹介、有識者を交えたパネルディスカッションから、導入に当たってのポイントや制度活用のポイントについて解説します。

開催概要

プログラム

- 開催日 ：2025年10月9日（木）14:00～16:00- 開催方法：オンライン（Zoom Webinar）- 主催 ：厚生労働省- 対象者 ：「多様な正社員」制度にご関心のある事業主・人事労務担当者の皆さまなど- 参加費 ：無料- 申込方法：詳しくは、下記ボタンよりアクセスしご確認ください。お申し込み :https://pubpjt.mri.co.jp/seminar/20251009.html- 開会挨拶「多様な正社員」制度の概要の紹介- 先進企業による事例紹介・TRIPORT株式会社 代表取締役社長CEO／TRIPORT社会保険労務士法人 代表 岡本秀興 氏・株式会社中尾清月堂 専務取締役兼工場長 伏脇一郎 氏- 有識者・先進企業によるパネルディスカッション・学習院大学 今野 浩一郎 名誉教授 学習院さくらアカデミー長・TRIPORT株式会社 代表取締役社長CEO／TRIPORT社会保険労務士法人 代表 岡本秀興 氏・株式会社中尾清月堂 専務取締役兼工場長 伏脇一郎 氏- 関連情報の紹介

※内容や登壇者は変更となることがございます。あらかじめご了承ください。

本件に関するお問い合わせ先

TRIPORT株式会社・TRIPORT社会保険労務士法人

E-mail：pr@triport.co.jp

HP：https://triport.co.jp/