洗っても出てくるカビに、“すすぎの新提案”。「洗濯槽カビおちーる専用 残りカビすすぎ補助剤」新発売
アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、発売以来ご好評をいただいている酸素系洗濯槽クリーナー「洗濯槽カビおちーるNEO」「洗濯槽カビおちーる強力タイプ」の仕上げに使える「洗濯槽カビおちーる専用 残りカビすすぎ補助剤」を2025年10月より公式WEBショップにて発売中です。
【“あと少し”を解決する、専用の仕上げ剤】
「洗濯槽カビおちーるNEO」や「洗濯槽カビおちーる強力タイプ」で洗浄した後、
「何度すすいでもカビが出てくる…」というお悩みを解決するために開発されたのが
『洗濯槽カビおちーる専用 残りカビすすぎ補助剤』です。
【残ったカビを“細かく分解”して、すっきり排出】
洗浄で浮き上がったカビ片をさらに細かく分解し、すすぎで流れやすくするのが特長。
何度もすすいでいるのに出てきてしまう「残りカビ」も、スッキリと排出でき、
より清潔な洗濯槽洗浄をサポートします。
【こんな時にお使いください】
・洗濯槽を長期間洗浄していなかったなど、カビや汚れが多く、すすぎ時に浮いた汚れが気になる場合
・「洗濯槽カビおちーる」使用後の仕上げ洗浄に
「洗濯槽カビおちーる」で洗浄を終えて排水した後、すすぎの前に『残りカビすすぎ補助剤』を入れます。あとは高水位に設定して通常コースで運転するだけでOK。カビ片を分解し、排水でスッキリ流れやすくします。
【商品説明】
洗濯槽カビおちーる専用 残りカビすすぎ補助剤(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001060/)
価格：440円（税込）
アイメディア「洗濯槽カビおちーるNEO」または「洗濯槽カビおちーる強力タイプ」専用。
すすいでも出てくる「残りカビ」のすすぎに。
いつも浮いた汚れのすすぎにお困りの方や、洗濯槽を長期間洗浄していない場合に。
【商品概要】
■正味量：45g
■成分：ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
■液性：中性
■用途：プラスチック製およびステンレス製の全自動洗濯機の洗濯槽、2槽式洗濯機の洗濯槽用
■使用量の目安：10kgサイズまでの洗濯機に全量45g
■原産国：日本
■JANコード：4989409104686
【会社概要】
アイメディア株式会社
アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。
会社名：アイメディア株式会社
所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F
公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/
