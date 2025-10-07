洗っても出てくるカビに、“すすぎの新提案”。「洗濯槽カビおちーる専用 残りカビすすぎ補助剤」新発売

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、発売以来ご好評をいただいている酸素系洗濯槽クリーナー「洗濯槽カビおちーるNEO」「洗濯槽カビおちーる強力タイプ」の仕上げに使える「洗濯槽カビおちーる専用 残りカビすすぎ補助剤」を2025年10月より公式WEBショップにて発売中です。

【“あと少し”を解決する、専用の仕上げ剤】

「洗濯槽カビおちーるNEO」や「洗濯槽カビおちーる強力タイプ」で洗浄した後、

「何度すすいでもカビが出てくる…」というお悩みを解決するために開発されたのが

『洗濯槽カビおちーる専用 残りカビすすぎ補助剤』です。

【残ったカビを“細かく分解”して、すっきり排出】

洗浄で浮き上がったカビ片をさらに細かく分解し、すすぎで流れやすくするのが特長。

何度もすすいでいるのに出てきてしまう「残りカビ」も、スッキリと排出でき、

より清潔な洗濯槽洗浄をサポートします。

【こんな時にお使いください】

・洗濯槽を長期間洗浄していなかったなど、カビや汚れが多く、すすぎ時に浮いた汚れが気になる場合

・「洗濯槽カビおちーる」使用後の仕上げ洗浄に

「洗濯槽カビおちーる」で洗浄を終えて排水した後、すすぎの前に『残りカビすすぎ補助剤』を入れます。あとは高水位に設定して通常コースで運転するだけでOK。カビ片を分解し、排水でスッキリ流れやすくします。

【商品説明】

洗濯槽カビおちーる専用 残りカビすすぎ補助剤(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001060/)

価格：440円（税込）

アイメディア「洗濯槽カビおちーるNEO」または「洗濯槽カビおちーる強力タイプ」専用。

すすいでも出てくる「残りカビ」のすすぎに。

いつも浮いた汚れのすすぎにお困りの方や、洗濯槽を長期間洗浄していない場合に。

【商品概要】

■正味量：45g

■成分：ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム

■液性：中性

■用途：プラスチック製およびステンレス製の全自動洗濯機の洗濯槽、2槽式洗濯機の洗濯槽用

■使用量の目安：10kgサイズまでの洗濯機に全量45g

■原産国：日本

■JANコード：4989409104686

【会社概要】アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。

会社名：アイメディア株式会社

所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F

公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/

