訪日観光客向け託児サービス Parent Time、Synk 菅原沙耶、「YOKOHAMA / KANAGAWA IGNITION PITCH Powered by Amex」に登壇
インバウンド×保育×ホスピタリティを軸に展開する Synk株式会社（本社：神奈川県鎌倉市、代表：菅原沙耶） は、当社が運営する訪日外国人ファミリー向けプレミアムナニーサービス 「Parent Time(TM)」 が、2025年10月8日（水）に開催される YOKOHAMA / KANAGAWA IGNITION PITCH Powered by Amex に登壇することをお知らせいたします。
■ 概要
イベント名：YOKOHAMA / KANAGAWA IGNITION PITCH Powered by Amex
日時：2025年10月8日（水）18:00～19:15
会場：横浜市西区みなとみらい２丁目２番１号 横浜ランドマークタワー TECH HUB YOKOHAMA
URL：https://venturecafe-yokohamaconnect.org/sessions/yokohamaconnect-1008startupday-session-2/
スタートアップ・エコシステムの真の主役は、社会に新たな価値を生み出し、未来を切り拓く起業家／スタートアップです。本セッションでは、横浜／神奈川を拠点に躍動する8組の挑戦者たちがステージに立ち、それぞれのビジョンと熱い想いをぶつけ合います。
さらに、スタートアップ支援や事業成長に豊富な知見を持つ3名のコメンテーターが参加し、実践的な視点からのフィードバックと洞察を提供。会場全体が一体となり、横浜／神奈川から新たなイノベーションの火花が散る瞬間をぜひ目撃してください。
■ 登壇テーマ
「訪日観光客向け託児サービス Parent Time」
訪日外国人ファミリーの滞在体験を支える“トラベルナニー”という新しい社会的インフラの構築を目指すParent Timeは、国家資格保育士による同行託児・文化体験型サービスを通じて、「保育士のHappyが子どもの笑顔に循環する社会」を実現することをミッションとしています。
今回の登壇では、
インバウンドファミリー市場と潜在ニーズ
日本の国家資格保育士を“グローバルソフトスキル人材”として再定義する意義
ホテル・旅行会社・自治体との協働による新たな観光価値の創出
などを中心にお話しします。
■ピッチ登壇者
伊藤 啓二 氏 Angel Reserve
勝山 仁美 氏 Aria Rika株式会社
Hariharan Krishnan 氏 これから起業
實尋 亜希子 氏 株式会社Ani-lience
菅原 沙耶 Synk株式会社
多田 洋史 氏 エグゼヴィータ株式会社
山田 圭人 氏 NeumOS
Jackson Beaver 氏 Erebos Cybernetics
■コメンテーター
荒井 良史彦 氏 Plug and Play Japan
坂田 卓也 氏 Delight Ventures
眞鍋 亮子 氏 Alchemist Japan
■ 参加方法
本イベントは、ハイブリッド開催（現地参加+オンライン視聴）です。セッションへの参加は事前予約が必要です。詳細や参加方法については、こちらのリンク(https://venturecafe-yokohamaconnect.org/sessions/yokohamaconnect-1008startupday-session-2/?utm_source=tvtokyo_plus&utm_medium=article&utm_campaign=entry-7801)をご覧ください。