ジラール・ペルゴ、ロレアート フィフティを発表

５０年前、ジラール・ペルゴは、現代の時計製造の歴史にとって重要な章のひとつとなるモデル、ロレアートを発表しました。デザインから開発、製造まで完全に自社で行い、一体型ブレスレットとクロノメーター認定を受けたクォーツ ムーブメントでエレガントなスポーツウォッチの分野に参入したのです。この記念の年に、その半世紀を祝って 200 本限定生産のロレアート フィフティを発売いたします。ロレアート独自の特徴を継承し過去に敬意を払うとともに、ジラール・ペルゴをさらなる未来へと羽ばたかせるモデルです。

先見の明のあるものづくり哲学とアイデンティティ

ジラール・ペルゴは、1791 年 から独特なデザインの時計とそれを駆動するムーブメン トの製造を二本柱にアイデンティティを確立して きました。部品の組立を意味するエタブリサージュ （etablissage）の伝統と協力会社のネットワークの上に築かれた時計製造の分野で、18 世紀後 に起こった産業革命の当初から、非常に高度な 統合と自社製モデルでいち早く頭角を現しまし た。また、時計の製造に関わるすべての工程を自 社で行うことを初めて決断した時計ブランドのひ とつでもあります。ヌーシャテル山脈に抱かれたラ・ ショー・ド・フォンを拠点とし、自社の名を冠した製 品を製造するだけでなく、一流の時計ブランド向 けにオート オルロジュリーならではの細心の注意 を払ったムーブメントの供給も行っています

アート：新しいエレガンスの宣言

「この新作は、

と同時に数々の先端技術を

ロレアートは、トノー型ケースの上に乗った円形の台座のさらにその上に配された八角形のベゼル、

一体型ブレスレットという独創的なデザインで一躍注目を浴びました。これはジラール・ペルゴの社内デザイナーが手掛けたデザインで、建築物を彷彿とさせる、流れるようなシルエットは、伝統的な時計製造の規範からの逸脱ではなくそれを超越するものでした。当時のトレンドであったコンテンポラリーなモデルとは対照的に、精度、バランス、エレガンスに重きが置かれています。1975 年から、新しい、より洗練された繊細なラグジュアリーを具現化し、トレンドに迎合するのではなく、トレンドを作り出してきました。

この哲学はロレアート フィフティにも反映されています。オリジナルモデルからインスパイアされた

今回の新作は、歴史的なデザインに忠実であると同時に数々の先端技術を統合しています。

ロレアート フィフティ：洗練されたデザイン、高度な技術

39 mm 径、厚さ 9.8 mm の新しいケースに収められ、オリジナルモデルに忠実に、スティールと 3N イエローゴールドのコンビネーションという気品ある素材を用いました。1975 年に発売された初めてのバイカラー モデルを彷彿とさせるコンビネーションですが、コンテンポラリーなエッジが効いています。トノー型ケースも見直され、より鋭角的で面取り部分がはっきりし、ブレスレットはさらに一体感が増しました。ブランドを象徴する八角形のベゼルには交互にサテン仕上げとポリッシュ仕上げが施され、繊細で洗練された光の反射が魅力的です。サファイアクリスタルはダイヤル側、ケースバック側ともにフラットで、これが全体の巧みな視覚的効果に貢献しています。このタイプでは珍しく、150 m 防水です。

濃いサンレイグレーのダイヤルにはクル・ド・パリ装飾が施され、ウォッチの 3N ゴールドと色味を合

わせたインデックスと針がそれを引き立てます。ダブルアロー型のカウンターウェイトで均衡を取ったセンターセコンド、GP ロゴ、3 時位置に設けられた開口部にはダイヤルに合わせたカラーを背景に日付が表示されます。これらはいずれもオートオルロジュリーの規範への絶対的な敬意を示す高度な仕上げとディテールです。

一体型ブレスレット：美しさと人間工学の間

スティールとイエローゴールドのブレスレットはオリジナルモデルのデザインを踏襲し、バックルに向かって徐々に細くなるテーパードデザインのスティールの 「H」 リンクでその複雑さが表現されています。新作モデルのリンクはわずかに短くなっているため、ブレスレットが腕元の曲線にさらにぴったりフィットします。ハーフリンク調整機能も備わり、最適な快適性を実現しました。イエローゴールドのセントラルリンクはスティールのリンクよりわずかに盛り上がり、ボリューム感をもたらすとともに光を効果的に反射します。トリプルフォールディングバックルには GP ロゴがあしらわれ、内側の

ブレードにもエングレービングが施されています。

バックルに設けられた八角形のプッシュボタンにもベゼルのデザインが反映され、一体感が際立ち

ます。バックルには、ブレスレットを正確に 4 mm調整できる革新的な微調整システムも搭載されて

おり、特に暑い季節に役立つ、機能的で洗練されたさり気ないディテールとなっています。

ムーブメントの芸術：新しいキャリバー GP4800

新しいキャリバーの誕生は、ジラール・ペルゴのように多作のマニュファクチュールにとっても常に大きな出来事です。ロレアート フィフティのシースルーのケースバックから覗くのはGP4800。この新しい自動巻きムーブメントは数年間に及ぶ開発の成果で、シリコン製エスケープメントと可変慣性テンプの採用により、高度な技術、性能、信頼性を兼ね備えています。特に長寿命とエネルギー効率を重視した、ジラール・ペルゴの時計職人の専門技術を結集したデザインで、10 種類以上の仕上げで最大限の美しさを引き出しました。GP4800 は、その美しさや技術的な特長以上に、最初の時／分／秒／日付表示だけのシンプルなムーブメントであり、今やジラール・ペルゴのエンブレムとなったスリー・ブリッジにインスパイアされた構造を持つ、歴史的な節目となるムーブメントでもあります。2 世紀以上にわたる厳格な基準と創造力によって育まれたジラール・ペルゴのサヴォアフェールの現代的な表現、機械式時計の製造における最高レベルの構造が、ついにトゥールビヨンを超えて広がりつつあります。

ムーブメント GP4800

リファレンス：GP4800

機械式自動巻ムーブメント、

3N イエローゴールド製ローター

直径：25.60 mm（111/2’’’）

厚さ：4.28 mm

振動数：28,800 振動／時（4 Hz）

部品数：163

石数：19

パワーリザーブ：約 55 時間

機能：時、分、センターセコンド、日付

生けるレガシーを讃えて

ロレアートは、1975年 以降、オリジナルモデルの DNA を忠実に継承し進化を続けています。今でもデザインから開発、製造まで完全に自社で行い、世代ごとにデザインが洗練され、人間工学の観点から最適化され、機構も改良されてきました。進化の過程で流行から外れることなく、ことさら誇示せずともラグジュアリーの概念に忠実に、製品の精度を通して主張するスタイルを守ることで何十年も生き残ってきました。ジラール・ペルゴは、ロレアート フィフティで、単なる記念モデルを超えた、過去と未来、伝統と革新、分別と大胆さを組み合わせるというブランドの宣言でもあるモデルを作り上げました。

ロレアート フィフティ

リファレンス 81008-63-3412-1CM

世界限定 200 本

税込価格 375万1,000円

素材：3N イエローゴールドとスティール

直径：39.00 mm

厚さ：9.80 mm

風防：反射防止加工サファイアクリスタル

ケースバック：サファイアクリスタル

ダイヤル：「クル・ド・パリ」装飾を施したサンレイグレー、蓄光塗料（ホワイト）を塗布した 3N ゴールドプレート加工のピンクゴールド製インデックス

針：蓄光塗料（ホワイト）を塗布した 3N ゴールドプレート加工のピンクゴールド製の「バトン」型、3N ゴールドプレート加工のセンター秒針

防水性：150 m（15 気圧）

素材：3N イエローゴールドとスティール

バックル： トリプルフォールディング、最大 4 mm までの微調整が可能