ワコム、博麗神社秋季例大祭で東方Projectキャラクター色塗り無料体験を実施

株式会社ワコムは、2025年10月19日（日）に東京ビッグサイト西ホールで開催される「令和七年（第十二回）博麗神社秋季例大祭」（主催：博麗神社社務所）に出展します。

ワコムのブースでは、「お絵描き道場」とのコラボ企画として、イラスト制作体験できる東方Projectのキャラクター線画を4種類ご用意。2025年7月末に発売された新製品「Wacom MovinkPad 11」を使って、お好きな線画を選んでデジタルで色塗りを楽しんでいただけます。完成したイラストは、その場で印刷して持ち帰ることができます。

イベント概要

- イベント名： 令和七年（第十二回）博麗神社秋季例大祭- 開催日時： 2025年10月19日（日）10:30～15:30（予定）- 会場： 東京ビッグサイト 西ホール- ワコムブース： 212 ワコムのデジタルイラスト体験ブース- 運営：博麗神社社務所- 公式サイト： https://reitaisai.com/arts12/

※ワコムブースでの色塗り体験は整理券制となります。お一人様1回限りとさせていただきます。

Wacom MovinkPad 11製品情報

「Wacom MovinkPad 11」は、毎日でも持ち運びたくなる軽量設計と、PC接続不要のポータブルクリエイティブパッド。思いついた瞬間に描き始められる、新しいデジタル制作体験を提供します。

製品詳細：https://www.wacom.com/ja-jp/products/wacom-movinkpad-11(https://www.wacom.com/ja-jp/products/wacom-movinkpad-11?utm_campaign=wcl-jpn-pr-creative-pressrelease-b2c)

