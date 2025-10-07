タコのような強力吸盤でピタッと吸着!壁や鏡、窓ガラスなどにスマートフォンを固定できるTakoPita 吸盤スマホパッド 15アイテムを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、タコのような強力吸盤でピタッと吸着して壁や鏡、窓ガラスなどにスマートフォンを固定できるTakoPita(タコピタ) 吸盤スマホパッドを10月中旬より新発売いたします。



両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影にもぴったりです。鏡に貼り付ければ、メイク中のスマートフォンのチェックもスムーズに行うことができます。持ち運びやすいコンパクトサイズで、ポケットやバッグにすっきり収まり、外出先でもサッと取り出して使えます。

▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。

https://streaming.video-b.com/streaming/a288bf26ed32937236730f499d418175461dce07

タコのような強力吸盤でピタッと吸着!TakoPita 吸盤スマホパッド

- 壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面にシリコン吸盤で簡単に吸着可能。スマートフォンを自由な向きで固定できます。※素材によっては吸着できない場所があります。※取り付け面は、必ず平らで清潔な状態にしてください。※落下するおそれがあるため、長時間の連続した使用は避けてください。- 両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズで撮影する際にもぴったりです。- 鏡に貼り付ければ、メイク中のスマートフォンのチェックをスムーズに行えます。- キッチンの壁に貼り付ければ、レシピ動画を見ながら料理を楽しめます。- 強力な磁力でMagSafe対応スマートフォンケースやiPhoneをしっかり固定。取り外しも簡単です。(P-TKPTMAG01シリーズ)※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。- MagSafe対応スマートフォンケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。(P-TKPTSUC01シリーズ)- 持ち運びやすいコンパクトサイズで、ポケットやバッグにすっきり収まり、外出先でもサッと取り出して使えます。

用途に合わせてタイプを選べる

落下防止に役立つバンド付きタイプ動画視聴に便利なスタンド機能付きタイプMagSafe非対応でもOK!両面吸盤タイプ

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

TakoPita 吸盤スマホパッド/MAGKEEP/ベージュ

型番：P-TKPTMAG01BG

価格：\1,580（店頭実勢価格）\1,436（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TKPTMAG01BG.html

TakoPita 吸盤スマホパッド/MAGKEEP/ブラック

型番：P-TKPTMAG01BK

価格：\1,580（店頭実勢価格）\1,436（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TKPTMAG01BK.html

TakoPita 吸盤スマホパッド/MAGKEEP/ネイビー

型番：P-TKPTMAG01NV

価格：\1,580（店頭実勢価格）\1,436（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TKPTMAG01NV.html

TakoPita 吸盤スマホパッドバンド付/MAGKEEP/ベージュ

型番：P-TKPTMAGB01BG

価格：\1,780（店頭実勢価格）\1,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TKPTMAGB01BG.html

TakoPita 吸盤スマホパッドバンド付/MAGKEEP/ブラック

型番：P-TKPTMAGB01BK

価格：\1,780（店頭実勢価格）\1,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TKPTMAGB01BK.html

TakoPita 吸盤スマホパッドバンド付/MAGKEEP/ネイビー

型番：P-TKPTMAGB01NV

価格：\1,780（店頭実勢価格）\1,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TKPTMAGB01NV.html

TakoPita 吸盤スマホパッドスタンド付/MAGKEEP/ベージュ

型番：P-TKPTMAGS01BG

価格：\1,780（店頭実勢価格）\1,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TKPTMAGS01BG.html

TakoPita 吸盤スマホパッドスタンド付/MAGKEEP/ブラック

型番：P-TKPTMAGS01BK

価格：\1,780（店頭実勢価格）\1,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TKPTMAGS01BK.html

TakoPita 吸盤スマホパッドスタンド付/MAGKEEP/ネイビー

型番：P-TKPTMAGS01NV

価格：\1,780（店頭実勢価格）\1,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TKPTMAGS01NV.html

TakoPita 吸盤スマホパッドベージュ

型番：P-TKPTSUC01BG

価格：\1,080（店頭実勢価格）\982（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TKPTSUC01BG.html

TakoPita 吸盤スマホパッドブラック

型番：P-TKPTSUC01BK

価格：\1,080（店頭実勢価格）\982（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TKPTSUC01BK.html

TakoPita 吸盤スマホパッドネイビー

型番：P-TKPTSUC01NV

価格：\1,080（店頭実勢価格）\982（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TKPTSUC01NV.html

TakoPita 吸盤スマホパッドスタンド付ベージュ

型番：P-TKPTSUCS01BG

価格：\1,680（店頭実勢価格）\1,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TKPTSUCS01BG.html

TakoPita 吸盤スマホパッドスタンド付ブラック

型番：P-TKPTSUCS01BK

価格：\1,680（店頭実勢価格）\1,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TKPTSUCS01BK.html

TakoPita 吸盤スマホパッドスタンド付ネイビー

型番：P-TKPTSUCS01NV

価格：\1,680（店頭実勢価格）\1,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-TKPTSUCS01NV.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一