一人歩きや災害時のお守りに！ブザー、LED発光、緊急通報、位置情報の共有ができる“iPhoneと連携する防犯ブザー”を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、夜道の一人歩きや災害時に役立つ4つの機能を備えた、iPhoneと連携する防犯ブザーを新発売いたしました。



緊急時に大音量で防犯ブザーを鳴らし、同時にLEDライトを点滅させて周囲に危険を知らせるスティックタイプの防犯ブザーです。あらかじめiPhoneと連携しておくことで、防犯ブザーを鳴らした時にワンボタンで警察や消防への通報、登録した緊急連絡先へのSMS送信、位置情報の共有が可能です。また、防犯ブザーやLEDライトを作動させず、気づかれないように通報だけを行う「サイレント通報」にも対応しています。

LEDライトは災害時の白色照明として使えるほか、白色/赤色/緑色の点滅モードを搭載し、状況に応じた使い分けができます。USB充電タイプで、1回のフル充電で約6か月待機でき、電池交換の手間もありません。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Jxls1nSApkk ]

※音がでますので、音量にご注意ください。

危険を周囲に知らせるだけでなく、iPhoneと連携して迅速通報

- ピンを引くと近接100dB以上、1m離れたところでも85dB以上の大音量アラームと赤色点滅ライトが同時に作動し、周囲に緊急事態を知らせます。- Bluetooth(R)でペアリングしたiPhoneと連携し、アラーム作動と同時に「緊急SOS」機能を起動できます。- 警察・消防・海上保安庁への通報がワンタップで可能なほか、事前に登録した緊急連絡先へ位置情報付きSMSを自動送信します。- ファンクションボタンを5回押すことで、ブザー音やライトを作動させずに通報できる「サイレント通報」にも対応しています。- ストラップをピンにつけることで起こる誤動作を防ぐために、専用のストラップホールを装備しています。※本製品の機能は、あくまで補助機能となります。そのため本製品に依存せず、万が一の緊急事態に備えて他の連絡手段を用意してください。※緊急性や必要性が無いにもかかわらず、警察・消防・救急に通報すると法律により処罰の対象になりますのでご利用いただく際はご注意ください。▲ 左：製品画像右：ピンをひっぱることでブザーが鳴動し、LEDが発光▲ ピン抜けによる誤動作を防ぐストラップホールを装備※ストラップは付属いたしません。

子どもから高齢者まで、日常の安心をサポート

- 通学や通勤時をはじめ、一人で行動している時の安全対策にぴったりです。- 高齢者の方の突然の体調不良や、万が一の場合の位置確認にも役立ちます。- 一人暮らしで災害に遭遇した時など、周囲の人や家族、知人に迅速に助けを求められます。

本製品の位置情報を共有して探せる

- 自分が登録したiPhoneの位置を家族や友人に共有し、それぞれが自身のiPhoneの「探す」アプリで探し出すことができます。▲ 「探す」アプリで位置情報を共有できる

1回の満充電で約6カ月間使える

- お手持ちのType-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルとUSB Type-Cポートを搭載したAC充電器で家庭用コンセントから充電ができます。- 充電状況がひと目でわかるLEDランプを搭載し、1回の満充電で約6カ月間の使用が可能です。※充電用のUSB Type-CケーブルおよびUSB AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。※稼働時間(6カ月)は目安になります。防犯ブザーおよびLEDライトなどの使用時間・使用環境によって異なりますので、こまめな充電をおすすめします。▲ お手持ちのUSB Type-Cケーブルで充電可能

利便性と耐久性を兼ね備えた設計

- 本体重量は約35gと軽量で、ストラップホールと付属のリングカラビナで、バッグなどに付けることができるため、簡単に持ち運びができます。- IP65防塵・防水設計のため、大雨に濡れても安心。屋外での使用に適しています。- バッテリー残量が少なくなると本体LEDが赤く点滅して知らせるのと同時に、iPhoneの「探す」アプリでバッテリー残量を確認できます。▲ リングカラビナが付属▲ IP65の防塵・防水性能

4種類の点灯モードを備えたLEDライトを搭載

- 夜道でも安心なLEDライトは白色点灯・白色点滅・赤色点滅・緑色点滅の4モードを搭載し、夜道や停電時にも活用できます。- 手元を明るく照らす「白色点灯」、まわりに注意を促す「白色点滅」、近くの人に危険を知らせる「赤色点滅」に加え、暗闇で自分の存在をアピールできる「緑色のほたるライト」も選べます。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

- サイズ/重量：幅約22×奥行約22×高さ約115mm/約35g- 対応機種(iPhone/OS)：iPhone 7以降のモデル、対応OS(iOS)：iOS 18/17/16- 専用アプリ名：Apple「探す」アプリ- 防塵・防水性能(保護等級)：IP65- 電池種類：リチウムイオンバッテリー- 充電端子：USB Type-C- 電池寿命：1回の満充電で約6カ月(※1)- 音量：近接：100dB以上、1m：85dB以上※1：防犯ブザー、LEDライトなどの使用時間、使用環境によって異なります。ご使用頻度が少なくても、3カ月を目安に定期的に充電してください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

型番：LGT-UCSS1WHM

価格：\5,980（店頭実勢価格）\5,436（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/LGT-UCSS1WHM.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20251007-05/

ご購入はこちら

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ4T7H5Q/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ4T7H5Q/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14483815/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009402207/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550395830/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）： https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550395830.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550395830.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一