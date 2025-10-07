強力振動で深層までアプローチ!日々のセルフケアを支える強力で多機能なリフレッシュガン 2タイプを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、その日のコンディションや部位に合わせて刺激の強さやアタッチメントを選んでセルフケアができる、「ECLEAR(エクリア) リフレッシュガン」のヘビーモデルとインパクトモデルを10月中旬より新発売いたします。



ヘビーモデルは約500gの重量設計とストローク5mmで安定感を保ちながら狙った部位を的確に刺激し、日々変わる体調に応じて"狙い撃ちケア"と"押し流しケア"を使い分けることができます。インパクトモデルはストローク12mmと6段階の振動調節で深層筋に本格的にアプローチでき、肩甲骨や背中など届きにくい部位にも最適です。両モデルとも「スマートスピードモード」を搭載し、使用部位や押し当てる強さに応じて自動で振動数を調整。さらに4種類のアタッチメントを付け替えることで部位ごとの最適なケアが可能です。

程よい重量感と強い刺激で狙った箇所を正確にケアできる!ECLEAR リフレッシュガン/ヘビーモデル

- その日のコンディションや部位に合わせた刺激の強さやアタッチメントを選んでケアできるリフレッシュガンです。デスクワークや運動などで日々変わる体のコンディションを、強い刺激でケアしたい方におすすめです。- 重量感と強い刺激で、気になる部位に合わせて"狙い撃ちケア"と"押し流しケア"の2つの使用方法が可能です。- 本体に金属を使用した程よい重量感のある設計のため、振動が逃げやすい部位もブレにくく、軽く当てるだけで気になる箇所を正確に"狙い撃ちケア"できます。- 高性能ブラシレスモーターを採用し、本体を強く押しながら動かしてもパワーが落ちず、しっかりとアプローチできます。グリップは両手で握りやすいT字形状で、太ももやふくらはぎなど広い部位も安定して"押し流しケア"ができます。- 振動を当てたい部位やお好みの刺激に合わせてアタッチメントを4種類から選べます。平型：気になる部位に水平面でアプローチ。腕やふくらはぎなど、骨の少ない大きな筋肉におすすめです。球型：やわらかくソフトな肌触りが特長。肩や背中、太ももなど、骨に近い大きな筋肉におすすめです。1点ピンポイント型：1点を集中して叩くため、手や足裏など小さな筋肉、強い刺激が欲しい部位におすすめです。2点ピンポイント型：2つのポイントを同時に叩いたり、骨の周りの筋肉を挟むようにケアできる形状です。鎖骨などの骨・僧帽筋などの筋肉、腱の周辺などにおすすめです。- 静音設計で自宅やジムなど、時間や周囲を気にせず使用できます。- 高級感と頑丈さを兼ね備え、使うたびに手に馴染む質感の金属ボディを採用しています。- 側面をフラットに仕上げており、指がかかりやすく手のひらにフィットするため握りやすい設計です。

押し当てる強さに応じて速度変化スマートスピードモード搭載

- 約500gの本体重量が振動を吸収し、手に持ったときの安定感を生みます。強く握る必要がないため狙った箇所に当てやすいです。- 重量とストロークの長さ、耐圧強度をベストバランスに最適化。5mmの短いストロークでも狙った箇所にしっかりと刺激を与え、さらに心地よいセルフケアを実現します。- 振動速度は4段階で調節できるため、気になる部位に合わせて弱～強まで幅広くお好みの刺激を選んでケアできます。- 押し当てる強さによって1,200-3,000rpmの振動数を自動で調節する「スマートスピードモード」を搭載。ボタンで切り替える手間なく、その日のコンディションや部位に合わせて手軽に振動速度を調節できます。- 1分あたりの振動回数は約1,200回～3,000回。1回約10分間の使用でのリフレッシュにちょうどいい回数を実現しました。- ボタンを押して強さの切り替え、ボタンの長押しで電源のオン/オフとシンプルな操作で、直感的に使えます。- 長時間の使用を可能にする大容量バッテリーを搭載し、電池残量を気にせずセルフケアを手軽に継続できます。- バッテリーは、過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。- USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。約3時間で満充電できます。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

ズドンと強刺激で本気のセルフケア!ECLEARリフレッシュガン/インパクトモデル

- 手応えのある強い刺激が届いて、本格的なケアができるリフレッシュガンです。弱い刺激では物足りない、本気のセルフケアを求める方におすすめです。- 本体上部に重みを寄せ、重量を重くすることで振動を吸収し、手に持った際の安定感を生みます。程よい重量感のためブレにくく、強い刺激で狙った箇所を正確にケアできます。- 持ち手部分とアタッチメントの接続部分を長くすることで、手が届きにくい肩甲骨や背中にも使いやすい設計です。- ピンポイントタイプや凸凹のついたタイプなどを中心に、刺激の違いをより楽しめるアタッチメントをラインアップしました。振動を当てたい部位とお好みの刺激に合わせて4種類から選べます。平型：気になる部位に水平面でアプローチ。凸凹形状でより刺激を感じやすく、腕やふくらはぎなど、骨の少ない大きな筋肉におすすめです。球型：やわらかくソフトな肌触りが特長。肩や背中、太ももなど、骨に近い大きな筋肉におすすめです。1点ピンポイント型：1点を集中して叩くため、手や足裏など小さな筋肉、強い刺激が欲しい部位におすすめです。2点ピンポイント型：2つのポイントを同時に叩いたり、骨の周りの筋肉を挟むようにケアできる形状です。鎖骨などの骨・僧帽筋などの筋肉、腱の周辺などにおすすめです。

ストローク12mmの深い刺激で気になる部位に本格アプローチ

- 振動速度を弱～強まで6段階に調節できるので、気になる部位に合わせてお好みの刺激を選んでケアできます。- 押し当てる強さによって1,200-2,700rpmの振動数を自動で調節する「スマートスピードモード」を搭載。ボタンで切り替える手間なく、その日のコンディションや部位に合わせて手軽に振動速度を調節できます。- 1分あたりの振動数は約1,200回～2,700回。1回約10分間の使用でのリフレッシュにちょうどいい回数を実現しました。- 振動の強さは6段階プラス「スマートスピードモード」で調節可能。心地よくソフトな振動からパンチのある強めの刺激まで、お好みの強さを選べます。- ボタンを押して強さの切り替え、ボタンの長押しで電源のオン/オフとシンプルな操作で、直感的に使えます。- 長時間の使用を可能にする大容量2,500mAhバッテリーを搭載し、電池残量を気にせずセルフボディケアを手軽に継続できます。- バッテリーは、過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。- USB Type-Cケーブルが付属しています。5V/2Aの給電で約6時間で満充電できます。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

ECLEARは、スマートフォン、タブレット、パソコン・・・たくさんの情報に囲まれて、 息つくヒマもない毎日に。 自分をケアしたり、集中できる時間がつくれたら、人生はもっと豊かに、もっと健康的になる。 身体をつくり、心を整えるために パーソナルヘルスケア製品をラインアップします。

ECLEAR ブランドサイト：https://www.elecom.co.jp/eclear/

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

ECLEAR リフレッシュガンヘビーモデル

型番：HCR-GN03BK

価格：\12,800（店頭実勢価格）\11,636（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/HCR-GN03BK.html

ECLEAR リフレッシュガンインパクトモデル

型番：HCR-GN04BK

価格：\15,800（店頭実勢価格）\14,364（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/HCR-GN04BK.html

https://www.elecom.co.jp/news/new/20251007-04/

