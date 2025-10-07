Customer-Led Growth Leaders Summit セッション内容/スポンサー企業様の確定

Gainsight株式会社

世界トップシェアのカスタマーサクセスプラットフォームを提供し、Customer-Led Growth（顧客主導の成長戦略）を推進するGainsight（ゲインサイト）の日本法人、Gainsight株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：絹村 悠）は、


「既存顧客に対するGTM戦略」をテーマに開催するサミット Customer-led Growth Leaders Summit 2025 のスポンサー企業およびセッション内容を公開しました。




▪️セッション一覧

・13:00~13:35【基調講演】
　・Erica Kuhl


　　Gainsight EVP & GM Community , Education , and PX


　※元Salesforce / 現Gainsight EVP - Salesforce社においてTrailblazerコミュニティの設立から


　　17年にわたり牽引。Salesforce社のエコシステム形成の裏側についての、日本で初の公演。


　・絹村　悠


　　Gainsight株式会社　代表取締役



・13:35~14:05
『顧客成果を起点にグローバルでの事業成長を実現するLinkedInの挑戦』


　・Ashvin Vaidyanathan 氏


　　Linkedin VP,Customer Success and Service


　・Marilee Bear


　　Gainsight Chief Revenue Officer　



・14:15~14:55
『持続的成長を実現するラクスのGTM戦略 - スケール戦略と顧客起点経営の裏側に迫る』


　・吉岡　耕児　氏


　　株式会社ラクス　上級執行役員　楽楽クラウド事業本部長


　・絹村　悠


　　Gainsight株式会社　代表取締役


　


・15:05~15:45
『既存顧客との関係性からビジネスを成長させる - 新しいレベニューリーダーシップの形』


　・児玉　悠子　氏


　　Sansan株式会社　執行役員Sansan事業部　カスタマーサクセス部 部長


　・川嶋　由美子　氏


　　パーソルキャリア株式会社　doda副編集長



・15:55~16:35
『NECがBluStellarで実現する、お客様共創形DXシナリオ』


　・帯刀　繭子　氏


　　日本電気株式会社　
　　コーポレートシニアヴァイスプレジデント マーケティング＆アライアンス推進部門長


　・Erica Kuhl


　　Gainsight EVP & GM Community,Education,and PX



・16:45~17:25
『共創が生む事業成長～事業戦略としてのコミュニティのあり方』


　・小島　英揮　氏


　　一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会代表理事
　　株式会社ヌーラボ取締役CRO


　　Still Day One合同会社代表社員


　・友岡　賢ニ　氏


　　フジテック株式会社　専務執行役員　デジタルイノベーション本部長


　・最上　あす美　氏


　　カオナビ株式会社　執行役員COO　コマーシャルビジネス本部長


　


・17:35~18:15
『既存顧客こそ最大の成長源 - アカウント成長を支えるEnablementの実践』


　・山下　貴宏　氏


　　株式会社Xpotentia　l代表取締役会長


　・友廣　啓爾　氏


　　富士通株式会社　カスタマーグロース戦略室 Demand Generation Division


　　（デジタルセールス）VP, Head of Demand Generation Division



▪️スポンサー企業様 一覧



▪️プラチナスポンサー


・ナインアウト株式会社： https://www.ninout.ai/


・テックタッチ株式会社： https://techtouch.jp/



▪️ゴールドスポンサー


・ゼロワングロース株式会社： https://www.01growth.com/


・エンハンプ株式会社：https://www.enhamp.com/


・株式会社セラク： https://www.seraku.co.jp/


・株式会社Xpotential： https://xpotential.co.jp/


Customer-Led Growth Leaders Summitの概要

日時 : 2025年11月25日（火）13:00-19:15（受付 12:30-）


会場 : ＪＰタワー ホール＆カンファレンス


参加費 : 無料（事前登録制）


対象 : B2B企業の部長職以上、事業責任者、経営層


イベント詳細とお申し込み : こちらから登録(https://clgleaderssummit.smktg.jp/public/seminar/view/1?cpcode=clg2025)



Gainsight（ゲインサイト）について

社名：Gainsight株式会社


代表者：代表取締役社長 　絹村 悠


所在地：東京都港区赤坂9-7-1　ミッドタウン・タワー18階


設立：2022年4月


事業内容：Gainsightは、カスタマーサクセス、製品体験、コミュニティエンゲージメントに焦点を当てた業界随一のCustomer-Led Growthプラットフォームを提供し、あらゆる活動の中心にお客様を据えたヒューマンファーストの活動を可能にします。豊富なデータ分析により、リスクのある顧客を特定し、課題を解決するための体系的なプロセスを構築し、さらに、データドリブンのエンゲージメントにより顧客の成果を追跡、分析、自動化することで、企業の製品活用を高め、解約率を低減すると共に製品適用範囲の拡大により、企業のビジネス成長を加速します。Sansan、ビズリーチ、弥生、ソフトバンク、など多くの企業にGainsightを活用いただいています。


詳細についてはこちらをご覧ください。



【プレスリリースに関するお問い合わせ先】


Gainsight株式会社　
Tel：03-4580-9910（代表）
お問い合わせ　https://www.gainsight.co.jp/contact/