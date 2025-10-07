Customer-Led Growth Leaders Summit セッション内容/スポンサー企業様の確定

Gainsight株式会社

世界トップシェアのカスタマーサクセスプラットフォームを提供し、Customer-Led Growth（顧客主導の成長戦略）を推進するGainsight（ゲインサイト）の日本法人、Gainsight株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：絹村 悠）は、

「既存顧客に対するGTM戦略」をテーマに開催するサミット Customer-led Growth Leaders Summit 2025 のスポンサー企業およびセッション内容を公開しました。

▪️セッション一覧

・13:00~13:35【基調講演】

・Erica Kuhl

Gainsight EVP & GM Community , Education , and PX

※元Salesforce / 現Gainsight EVP - Salesforce社においてTrailblazerコミュニティの設立から

17年にわたり牽引。Salesforce社のエコシステム形成の裏側についての、日本で初の公演。

・絹村 悠

Gainsight株式会社 代表取締役

・13:35~14:05

『顧客成果を起点にグローバルでの事業成長を実現するLinkedInの挑戦』

・Ashvin Vaidyanathan 氏

Linkedin VP,Customer Success and Service

・Marilee Bear

Gainsight Chief Revenue Officer

・14:15~14:55

『持続的成長を実現するラクスのGTM戦略 - スケール戦略と顧客起点経営の裏側に迫る』

・吉岡 耕児 氏

株式会社ラクス 上級執行役員 楽楽クラウド事業本部長

・絹村 悠

Gainsight株式会社 代表取締役

・15:05~15:45

『既存顧客との関係性からビジネスを成長させる - 新しいレベニューリーダーシップの形』

・児玉 悠子 氏

Sansan株式会社 執行役員Sansan事業部 カスタマーサクセス部 部長

・川嶋 由美子 氏

パーソルキャリア株式会社 doda副編集長

・15:55~16:35

『NECがBluStellarで実現する、お客様共創形DXシナリオ』

・帯刀 繭子 氏

日本電気株式会社

コーポレートシニアヴァイスプレジデント マーケティング＆アライアンス推進部門長

・Erica Kuhl

Gainsight EVP & GM Community,Education,and PX

・16:45~17:25

『共創が生む事業成長～事業戦略としてのコミュニティのあり方』

・小島 英揮 氏

一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会代表理事

株式会社ヌーラボ取締役CRO

Still Day One合同会社代表社員

・友岡 賢ニ 氏

フジテック株式会社 専務執行役員 デジタルイノベーション本部長

・最上 あす美 氏

カオナビ株式会社 執行役員COO コマーシャルビジネス本部長

・17:35~18:15

『既存顧客こそ最大の成長源 - アカウント成長を支えるEnablementの実践』

・山下 貴宏 氏

株式会社Xpotentia l代表取締役会長

・友廣 啓爾 氏

富士通株式会社 カスタマーグロース戦略室 Demand Generation Division

（デジタルセールス）VP, Head of Demand Generation Division

▪️スポンサー企業様 一覧

▪️プラチナスポンサー

・ナインアウト株式会社： https://www.ninout.ai/

・テックタッチ株式会社： https://techtouch.jp/

▪️ゴールドスポンサー

・ゼロワングロース株式会社： https://www.01growth.com/

・エンハンプ株式会社：https://www.enhamp.com/

・株式会社セラク： https://www.seraku.co.jp/

・株式会社Xpotential： https://xpotential.co.jp/

Customer-Led Growth Leaders Summitの概要

日時 : 2025年11月25日（火）13:00-19:15（受付 12:30-）

会場 : ＪＰタワー ホール＆カンファレンス

参加費 : 無料（事前登録制）

対象 : B2B企業の部長職以上、事業責任者、経営層

イベント詳細とお申し込み : こちらから登録(https://clgleaderssummit.smktg.jp/public/seminar/view/1?cpcode=clg2025)

Gainsight（ゲインサイト）について

社名：Gainsight株式会社

代表者：代表取締役社長 絹村 悠

所在地：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー18階

設立：2022年4月

事業内容：Gainsightは、カスタマーサクセス、製品体験、コミュニティエンゲージメントに焦点を当てた業界随一のCustomer-Led Growthプラットフォームを提供し、あらゆる活動の中心にお客様を据えたヒューマンファーストの活動を可能にします。豊富なデータ分析により、リスクのある顧客を特定し、課題を解決するための体系的なプロセスを構築し、さらに、データドリブンのエンゲージメントにより顧客の成果を追跡、分析、自動化することで、企業の製品活用を高め、解約率を低減すると共に製品適用範囲の拡大により、企業のビジネス成長を加速します。Sansan、ビズリーチ、弥生、ソフトバンク、など多くの企業にGainsightを活用いただいています。

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】

Gainsight株式会社

Tel：03-4580-9910（代表）

お問い合わせ https://www.gainsight.co.jp/contact/