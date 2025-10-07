当社所属契約のプロゴルファー下家秀琉選手　ツアー初優勝のご報告

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、所属契約中のプロゴルファー下家 秀琉（しもけ すぐる）選手が、10月2日(木)～5日(日)に三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）で開催された東海テレビ放送、東海ラジオ放送、興和主催の「第55回バンテリン東海クラシック」において、見事ツアー初優勝を収めましたことをご報告いたします。

下家選手は、1イーグル、7バーディー、2ボギーの64の驚異的なスコアを出し、通算17アンダーと大会最多に並ぶ記録で見事優勝いたしました。

皆さまの温かいご声援に感謝申し上げますとともに、今後益々の活躍が期待される同選手への変わらぬご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。当社はこれからも、日々挑戦を続けるスポーツ選手の皆さまを応援してまいります。

下家秀琉選手 優勝コメント

バンテリン東海クラシックでツアー初優勝することができました。

昨年から所属契約として契約していただき、エレコム様の日々のサポートのお陰で初優勝をあげることができました。本当にありがとうございます。

今後もエレコム様と共に世界で活躍する選手になれるように日々精進して参ります。これからも応援よろしくお願いいたします。

プロフィール

下家 秀琉（しもけ すぐる）

出身校 ：大阪府枚方市

出身校 ：大阪学院大学

プロ転向 ：2023年

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/release/20251007-01/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一