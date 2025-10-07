業界最先端！360度回転式電気コンベクションオーブン「Yasurシリーズ」新登場

株式会社ハルコ

株式会社ハルコは、2025年より最新型電気コンベクションオーブン「YR2-1006／YR2-1010シリーズ」の国内販売を開始しました。焼きムラを抑えた均一な仕上がり、高断熱で省エネ、安全性を兼ね備えた次世代オーブンとして、全国のベーカリーや飲食業界での導入を見込んでいます。

【製品の特長】

360度回転式電気コンベクションオーブン

🔄 360度回転式 ×多段調理

トレーを自動で回転させ熱風を均一に循環しながら焼成。トレーの入れ替えも不要。焼きムラを大幅に軽減し、ワンランク上の上質な焼き上がりを実現。

🌬 多段調理

トレーを10段まで設置可能、軽いクッキーからトーストまで製品に応じて風速を自動調整。繊細な焼成管理が可能。

360度回転式多段調理

初心者でもプロ級の焼成

より短時間で外はかりっと中はふんわり＆もちもちなクオリティーの高いクオリティーの高い焼き上がりを実現。

⚠ 多重安全設計

扉開放センサー、過熱アラーム、ブロワ過熱アラームなどを標準装備し、安全性を徹底確保。

熱風調理安全

高断熱構造

Low-Eガラスでドア外面温度を平均約20℃低下。厚さ8cm以上の岩綿断熱材で熱損失を抑制する高い断熱性、省エネ性能を強化。

📋 5ステップレシピ機能

PID方式のデジタル制御ボードで、温度・時間・スチーム・風量を自由に組み合わせて最大60種類のレシピ保存が可能。16個のショートカットキーでレシピを瞬時に選択。

🌿 ECOモード搭載

庫内温度が100℃を超えたまま一定時間操作がない場合、自動で省電力モードに移行。エネルギー効率をさらに最適化。

高断熱構造PID方式のデジタル制御ボード

【選ばれる理由】

ベーカリーやカフェ、グルテンフリー製品の製造現場では、「焼きムラ」や「加熱の偏り」、「温度管理の難しさ」などが製品クオリティや業務効率を左右する重要課題とされています。またエネルギーコストの高騰や作業環境の安全性向上の観点からも、設備選びは慎重にならざるを得ません。

加えて深刻な人手不足により人件費が増加や経営圧迫の問題等を、360度回転式オーブンの導入で解決が見込まれます。

アルバイトの方でもマニュアル通りの簡単な操作で、理想の製品クオリティを維持できます。

【導入メリット】

調理例 360度回転式電気コンベクションオーブン

・ 回転式トレーで熱風を均一に循環させ、焼きムラを大幅に軽減。

・トレーの入れ替え不要のため、火傷防止につながる。また熱の放出が無いため短時間で焼き上がる。

焼きムラ・手間・コストを同時にカット！

・ 高断熱構造とECOモード搭載で、省エネ＆コスト削減をサポート。

・ PIDデジタル制御モードで、多くのメニュー登録が可能。

・ 搬入・設置・試運転まで安心サポート。※一部オプション対応

【こんな業種におすすめ】

ベーカリー、カフェ、スイーツ店

グルテンフリー・ヴィーガン製品取扱店

中・大規模の製パン製造工場

業務用厨房機器導入を検討中の飲食店・ホテルなど

業務用厨房機器レンタル・リース業者

【製品仕様】

製品仕様

■ 製品の詳細はこちら

動画

https://www.youtube.com/shorts/YekKUVBwbHs

株式会社ハルコ HP

https://haruco.co.jp/yasuroven.html

ご質問などは下記へ直接お問い合わせください。

株式会社ハルコ

所在地：東京都荒川区南千住1-15-4 トリニティ三ノ輪 7F

TEL : 03-3806-5503

Mail : info@haruco.co.jp